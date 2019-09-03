最小18歲！831遊行16名示威者涉「暴動罪」被補　10月21日再訊

▲香港831遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民間人權陣線聯盟（民陣）先前宣佈取消「831遊行」，但當天下午仍有大批市民聚集港島區，最後演變成多場衝突。據悉，16名示威者涉嫌在銅鑼灣百德新街、灣仔軒尼詩道和修頓球場等地參與暴動而被捕，且昨（2）日下午已在西九龍法院提堂。

據悉，該16名示威者被分為3宗案件審理。綜合港媒報導，首宗涉及暴動罪案件為5男3女，年齡介於22至48歲之間，涉嫌於8月31日在灣仔軒尼詩道修頓球場一帶，連同其他人參與暴動。另一宗則是18歲的葉姓學生，涉嫌於8月31日在銅鑼灣軒尼詩道一帶，連同其他人參與暴動。

第三件案件涉案人士則為6男1女被告，年齡介於20至39歲之間涉嫌當天在銅鑼灣百德新街一帶，連同其他人參與暴動。據了解，3宗案件2日下午已在西九龍法院提堂，均押後至10月21日再提訊，等候警方進一步調查。

▲香港831示威遊行衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

在昨日的提堂過程中，控方不反對第一、第三宗案件的被告保釋，但要求每位被告需在每晚10時至隔日早上6時遵守宵禁及每周2次到警署報到的規定。至於被告18歲葉同學則遭控方反對保釋，對方指，有警員目睹他與其他3人在一起，並且2次向警方丟汽油彈，案情嚴重。

對此，裁判官表示，控方稱案發時間在晚上8時，與宵禁令所限制的時間不符，此外，為了防止被告再犯的效用成疑，故不需各人守宵禁，加上考慮到他們有正當職業，因此只需每周到警署報到1次，而其他的保釋條件包括5000港元（台幣約1.9萬元）現金及不准離境等。另外，對於18歲葉同學一案，法官認為，控方並無直接證據證明擲汽油彈，因此批准被告保釋。