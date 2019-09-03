陳水扁提議身分證可發2種版本　自由選擇「台灣」或「中華民國」





▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者袁茵／台北報導

行政院宣布明年10月換發新式數位身分證，正面確定會有國旗，也會標註「中華民國國民身分證」。前總統陳水扁3日凌晨在臉書上提議，政府應同時發行「台灣國民身分證」與「中華民國國民身分證」，供民眾自由選擇。

陳水扁表示，絕大多數台灣人跟他一樣，要領的是「台灣國民身分證」，不是「中國台灣身分證」，政府應可比照護照加註TAIWAN發行二個版本，「台灣國民身分證」與「中華民國國民身分證」同時發行，供國民自由選擇。

陳水扁說，台灣社會的主流意見是「台灣中國，一邊一國」，不是「中國台灣，二邊一國」，蔡政府搞新式國民身分證設計比賽，結果46票選擇「中國台灣，二邊一國」，10萬票選擇「台灣中國，一邊一國」，46票否決10萬票，少數「中國台灣，二邊一國」的「中華民國國民身分證」擊敗多數「台灣中國，一邊一國」的「台灣國民身分證」，顯然違背少數應服從多數的民主價值。

陳水扁提到，2012年台灣成了第37個赴美免簽的國家，被前總統馬英九列為重要政績，卻是「前人種樹後人乘涼」，早在2005年扁政府就積極規劃並推動晶片護照，台灣才有機會在馬英九上台7個月的2008年12月29日發行晶片護照，再過4年，台灣才能成為美國第37個免簽證待遇的國家，「這是國政一棒接一棒，不分藍綠大家共同打拼的成果！」

另外，陳水扁還說，2003年1月13日他在台灣公共事務會（FAPA）20週年慶祝大會上宣佈，所謂中華民國護照將加注「台灣TAIWAN」英文字樣後，外交部也在當天晚間公布，引發朝野雙方政黨的不滿。民進黨立法院黨團幹事長蔡煌瑯召開記者會表示，民進黨支持護照加註台灣TAIWAN ，但不能接受用「ISSUED IN TAIWAN」（台灣發行），因為這會讓人在辨識中國與台灣時產生模糊，黨團支持直接加註台灣TAIWAN。

陳水扁也表示，但國民黨、親民黨、新黨的立法院黨團除持續批評他是意識形態作崇，有更改國號、走向台獨的傾向之外，當時的國民黨主席連戰也質疑，他的這項決策沒有經過國會充分辯論，與全民公開討論，會導致非常嚴重的後果，愛台灣將變成害台灣的結局。另有分析家指出，陳水扁宣佈時機、場合，並不恰當，但他則認為宣佈的場合對，時間也對！

最後，陳水扁稱，幾個月後SARS來襲，造成台灣民眾700多人染病，包括醫護人員在內200多人死亡，全民抗煞大作戰，促成不分藍綠朝野黨派同讎敵愾，團結一條心。2003年6月12日立院朝野黨團為了SARS疫情應該區隔兩岸的不同，終於在外交部達成9月1日發行加註台灣TAIWAN的新護照共識，原先的反對聲浪全都不見了，並保留不加註台灣TAIWAN 的舊護照，供民眾自由選擇，「發行新護照能有二個版本，換發新式國民身分證為什麼不能！？」