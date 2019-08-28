2020總統大選出現變數？　阿扁：時力不排除提名總統參選人





▲徐永明拜會陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者袁茵／台北報導

前總統陳水扁27日下午在臉書上po出和時代力量新主席徐永明的合照，還強調「深深感受時力又活了起來！」晚上又提及改組後的時代力量不會因為立院黨團5位成員「琵琶別抱」，所以解體，反而不排除提名總統參選人，讓2020總統大選添加不少變數。

陳水扁27日在個人臉書「YonGe Chen」上表示，原本以為時代力量因為政治力的介入，立院黨團5位成員，琵琶別抱的琵琶別抱，除名的除名，連黨主席都被辭職，整個黨頻臨四分五裂，極可能在明年一月立委選舉雙雙掛零。但改組後的徐永明一行人在當天和他見面、暢談一個多小時，讓他深深感受到該黨又活了起來。

陳水扁說，時代力量不但不會因而解體，不分區立委拿下3席不再是夢，2020年推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭；也不排除提名總統參選人，讓總統大選新戰國時代更形激烈多彩，平添不少變數，甚至有可能2022年台北市長選舉推出國民兩黨以外的第三組候選人，再讓1994、2014三腳督的市長之爭再度重演。

最後，陳水扁強調，時代力量與民進黨說再見，也不是台北市長柯文哲的最愛，堅持走自己的路，絕對是正確的選擇。