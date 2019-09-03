重大傷病險挑選3大重點：理賠標準要明確！保險業首創「3次給付」趁年輕投保

▲民眾罹患重大傷病導致生活收入中斷，醫療照護費用也相當龐大。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣每25人中，就有1人持有重大傷病卡，今年5月，台灣民眾新申領的重大傷病證明將近1.5萬張，估計換算就是不到3分鐘就新增一人申請，可見重大傷病是台灣民眾的「健康殺手」，造成個人生命安全威脅，也衝擊家庭經濟狀況。

台灣平均國民所得一年約70萬元，重大傷病平均醫療費用約需100萬元上下；而且得到重大傷病後，還會造成收入中斷，即使有醫療險或癌症險的保障也難以支撐生活及醫療照護費用，因此，民眾需要了解重大傷病險的內容，其特色就是罹患疾病即可申請理賠保險金，在黃金治療期間支應所需的費用。

需要注意的是，「一次給付型」的重大傷病險在取得「全民健康保險重大傷病」證明後，即可申請理賠金，及時彌補收入中斷與減緩醫療費用的壓力，但保險金給付後，契約就會失效終止，被保險人留下病史也無法再次投保。因此，考量現代人罹患二次以上重大傷病的機率增加，民眾也可以考慮理賠不只一次的重大傷病險。

▲民眾應該要趁年輕體況佳時，補強重大傷病保障。（圖／pakutaso）

以安聯人壽「寶多多重大傷病終身健康保險」為例，首創最多給付3次的重大傷病險，以「全民健康保險重大傷病」作為保障範圍，理賠認定標準明確，只要非除外或排除之項目，可立即獲得理賠，且重大傷病範圍依「契約訂立時」及「診斷確定時」由健保署公告的重大傷病項目，使符合重大傷病定義之項目從新從優。

這張保單內容指出，民眾罹患第一次重大傷病，還可以「豁免續期應繳保險費」，契約仍繼續有效，使保戶在面對可能多次罹患重大傷病威脅時，有效降低後續照護及家庭經濟上的衝擊。

也就是說，考量罹患一次重大傷病後，引發後續第二、甚至第三次重大傷病機率增加，只要符合條件，即提供最多3次重大傷病保險金的給付。第一次為保額與年繳應繳保險費總額取其大，第二次及第三次為保額80%，終身享有保障。安聯人壽這項業務創新不僅填補了市場空白，也為保戶罹患重大傷病後提供後續多重的醫療保障，保障更周全。

民眾挑選重大傷病險時，也要釐清3大重點：

第一，理賠標準是否明確？例如，凡是首次取得「全民健康保險重大傷病」證明，只要非除外或排除的項目，即可立即獲得理賠，這就是理賠標準明確。

第二，是否可以豁免保費？例如，罹患第一次重大傷病即豁免續期應繳保險費，契約繼續有效，有助確保醫療品質並安頓家庭。

第三，保障範圍是否從新從優？由於重大傷病項目偶有增減，保單條款若依造「投保契約訂立時」及「診斷確定時」的重大傷病公告項目，當健保署新增項目時，即刻納入保障範圍，守護更全面。

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

安聯人壽總經理林順才表示，隨著人口老化、少子化嚴重，現代人壽命也不斷延長，近來罹患重大傷病的人數不斷攀升，其中以癌症而言，連續36年蟬連國人10大死因榜首，若想要活得老又活得好，民眾最好及早因應維持健康及穩定經濟這兩大挑戰，所以今年安聯跨足健康險的首發，便是推出首創三次給付的「安聯人壽寶多多重大傷病終身健康保險」。

即使在規律飲食與生活下，都無法保證遠離疾病，應在身體狀況、經濟許可下「未雨綢繆」，做好重大傷病保障規劃。尚未規劃重大疾病保險的青壯年族群，應趁年輕體況佳時，補強重大傷病保障；如果家族有癌症、心血管及腎衰竭病史者，也應優先規劃重大傷病險，趁年輕時投保，準備未來可能產生的高額治療費用，防範未然。

▲重大傷病險3大考量整理。（圖／記者楊絡懸製表）

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