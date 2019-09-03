　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

重大傷病險挑選3大重點：理賠標準要明確！保險業首創「3次給付」趁年輕投保

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲民眾罹患重大傷病導致生活收入中斷，醫療照護費用也相當龐大。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣每25人中，就有1人持有重大傷病卡，今年5月，台灣民眾新申領的重大傷病證明將近1.5萬張，估計換算就是不到3分鐘就新增一人申請，可見重大傷病是台灣民眾的「健康殺手」，造成個人生命安全威脅，也衝擊家庭經濟狀況。

台灣平均國民所得一年約70萬元，重大傷病平均醫療費用約需100萬元上下；而且得到重大傷病後，還會造成收入中斷，即使有醫療險或癌症險的保障也難以支撐生活及醫療照護費用，因此，民眾需要了解重大傷病險的內容，其特色就是罹患疾病即可申請理賠保險金，在黃金治療期間支應所需的費用。

需要注意的是，「一次給付型」的重大傷病險在取得「全民健康保險重大傷病」證明後，即可申請理賠金，及時彌補收入中斷與減緩醫療費用的壓力，但保險金給付後，契約就會失效終止，被保險人留下病史也無法再次投保。因此，考量現代人罹患二次以上重大傷病的機率增加，民眾也可以考慮理賠不只一次的重大傷病險。

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲民眾應該要趁年輕體況佳時，補強重大傷病保障。（圖／pakutaso）

以安聯人壽「寶多多重大傷病終身健康保險」為例，首創最多給付3次的重大傷病險，以「全民健康保險重大傷病」作為保障範圍，理賠認定標準明確，只要非除外或排除之項目，可立即獲得理賠，且重大傷病範圍依「契約訂立時」及「診斷確定時」由健保署公告的重大傷病項目，使符合重大傷病定義之項目從新從優。

這張保單內容指出，民眾罹患第一次重大傷病，還可以「豁免續期應繳保險費」，契約仍繼續有效，使保戶在面對可能多次罹患重大傷病威脅時，有效降低後續照護及家庭經濟上的衝擊。

也就是說，考量罹患一次重大傷病後，引發後續第二、甚至第三次重大傷病機率增加，只要符合條件，即提供最多3次重大傷病保險金的給付。第一次為保額與年繳應繳保險費總額取其大，第二次及第三次為保額80%，終身享有保障。安聯人壽這項業務創新不僅填補了市場空白，也為保戶罹患重大傷病後提供後續多重的醫療保障，保障更周全。

民眾挑選重大傷病險時，也要釐清3大重點：

第一，理賠標準是否明確？例如，凡是首次取得「全民健康保險重大傷病」證明，只要非除外或排除的項目，即可立即獲得理賠，這就是理賠標準明確。

第二，是否可以豁免保費？例如，罹患第一次重大傷病即豁免續期應繳保險費，契約繼續有效，有助確保醫療品質並安頓家庭。

第三，保障範圍是否從新從優？由於重大傷病項目偶有增減，保單條款若依造「投保契約訂立時」及「診斷確定時」的重大傷病公告項目，當健保署新增項目時，即刻納入保障範圍，守護更全面。

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

安聯人壽總經理林順才表示，隨著人口老化、少子化嚴重，現代人壽命也不斷延長，近來罹患重大傷病的人數不斷攀升，其中以癌症而言，連續36年蟬連國人10大死因榜首，若想要活得老又活得好，民眾最好及早因應維持健康及穩定經濟這兩大挑戰，所以今年安聯跨足健康險的首發，便是推出首創三次給付的「安聯人壽寶多多重大傷病終身健康保險」。

即使在規律飲食與生活下，都無法保證遠離疾病，應在身體狀況、經濟許可下「未雨綢繆」，做好重大傷病保障規劃。尚未規劃重大疾病保險的青壯年族群，應趁年輕體況佳時，補強重大傷病保障；如果家族有癌症、心血管及腎衰竭病史者，也應優先規劃重大傷病險，趁年輕時投保，準備未來可能產生的高額治療費用，防範未然。

▲重大傷病險3大考量整理。（圖／記者楊絡懸製表）

▲重大傷病險3大考量整理。（圖／記者楊絡懸製表）

【延伸閱讀】

重大疾病確診「一次領保險金」！專家建議3大原則…醫療+癌症投保順序曝光

ET快訊
驚悚影片曝！國道1號黑車路肩飄移　他閃過卻「碰碰車」式連撞2
嘉義少年離奇墜溪中浮沉30小時！他卡河床大石全身虛脫..家屬
對流雲系旺盛　中南部7縣市大雨特報！防雷擊強陣風
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

重大傷病險挑選3大重點：理賠標準要明確！保險業首創「3次給付」趁年輕投保

舊手機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

利變型保單9月吹起「降息」風！　逾440張保單回饋金縮水

台女遊日腦出血「醫療費飆千萬」！保險業提醒：必買旅平險…留意附突發疾病+傷害醫療

連續14年獲績優獎勵！AIA友邦人壽第26次受金管會「提高國人保險保障方案」肯定

全球人壽每年舉辦暑假課程！「同仁親子夏令營」讓員工開發小孩潛力

第一金人壽捐11萬給「安得烈食物銀行」　開學送360箱愛心助弱勢孩童

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

重大傷病險挑選3大重點：理賠標準要明確！保險業首創「3次給付」趁年輕投保

舊手機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

利變型保單9月吹起「降息」風！　逾440張保單回饋金縮水

台女遊日腦出血「醫療費飆千萬」！保險業提醒：必買旅平險…留意附突發疾病+傷害醫療

連續14年獲績優獎勵！AIA友邦人壽第26次受金管會「提高國人保險保障方案」肯定

全球人壽每年舉辦暑假課程！「同仁親子夏令營」讓員工開發小孩潛力

第一金人壽捐11萬給「安得烈食物銀行」　開學送360箱愛心助弱勢孩童

簽1年住2個月就退租！她怒飆房東「南部張淑晶」GG了　法官認證：妨害名譽

世籃賽／法國巨塔戈貝爾一早被挖起來藥檢　怒轟FIBA不尊重

Baby側臉「下巴詭異凸一大包」　無P截圖瘋傳...網嚇到：掉出來了

時力確定開鍘高潞‧以用　台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚

垃圾掩埋場挖出「哭泣虎斑」！怪手司機循聲音徒手翻：誰這麼殘忍

台北公開賽／戴資穎左訓治療調整沒參賽　為中國賽備戰

華聞快遞／珠江西岸「先進裝備製造業」迅猛崛起　撬動高品質發展

楊繡惠遭閨蜜背叛！　爆氣發文「付出完全被踐踏」...爆鬧翻沈玉琳舊愛！

凱文哈特深夜車禍「背部重傷」急送醫　貝克漢PO照集氣：我準備冷水澡等你

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

保險熱門新聞

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

利變保單降息　逾440張保單回..

復機者聯盟來了！不是新機也能投..

南山人壽資產總值4.7兆元「淨..

重大疾病3大原則…醫療+癌症投..

重大傷病險挑選3大重點　保險業..

暑假出國旅平險醫療額度這樣保才..

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

AIA友邦人壽再獲金管會「提高..

失能險停售爆搶購潮「專家不意外..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

玩郵輪也理賠　3家產險擴大保障

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

重大疾病3大原則…醫療+癌症投保順序曝光

罹患重大疾病或特定傷病，會產生一些健保不給付的龐大花費，如果民眾沒有相關保險，就會造成經濟上的負擔，因此平時就要檢視重大疾病險相關的保障功能。錠嵂保險經紀人建議，重大疾病險可以一次領到一筆保險金，不過要投保之前，也必須先了解3大原則，才能讓每年所繳的保費發揮最大的功效。

「實支實付」4大重點投保前秒懂

11月8日上路！實支實付保單每人限買3張

「實支實付保單」11/8起每人限買3張

用小錢買大保障！單親爸保險規劃有撇步

關鍵字：

重大傷病險醫療險癌症險安聯人壽林順才

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面