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安聯人壽攜手清大首推「AI健康指數」！新竹市成全台最健康縣市

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▲由左至右分別為台中榮總健康資料庫中心林敬恒、國立清華大學電機系副教授李祈均、安聯人壽總經理林順才、安聯人壽行銷長鄭祥琨。（圖／安聯人壽提供）

▲由左至右分別為台中榮總健康資料庫中心林敬恒、國立清華大學電機系副教授李祈均、安聯人壽總經理林順才、安聯人壽行銷長鄭祥琨。（圖／安聯人壽提供）

財經中心／台北報導

安聯人壽與清華大學電機系BIIC實驗室產學合作，推出全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標「安聯AI健康指數」，依據3項健康相關重大事件如死亡率、住院率、癌症發病率的風險發生率，建構出全新的健康指標，讓壽險公司除了保單銷售與客戶服務外，還可以讓每個客戶了解自身居住地的健康分數，掌握健康風險。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽近年來積極發展InsurTech，今年將AI技術的運用延伸到健康議題，使用台灣全民健保資料庫去識別化資訊Big Data，協助保戶及台灣民眾了解不同區域、年齡的健康分數，或發生哪些共同的健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理。

台灣醫療衛生的軟實力強，全球資料庫網站Numbeo資訊「2020醫療保健指數」排行榜，台灣以86.71分拿下全球第一。安聯人壽也首度公開「全台健康指數地圖」，2020全台健康指數高達90.8，其中新竹市以92分稱冠全台，其次為新竹縣91.7分與新北市91.7分，以及金門縣與連江縣的91.6分。

安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，「安聯AI健康指數」模型利用健保資料庫3年的數據，超過82億筆資訊，將死亡、住院及罹患癌症等健康指數3大因子分別加總50%、25%及25%後加權計算而出。

台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒指出，都會區的健康指數明顯較高，與都會區的人口較年輕有關，如新竹市為全國最年輕的縣市，便以92的高分稱冠全台，而離島則因為老人家比較健康，較少就醫，因此拉高了健康指數。

至於健康指數較低的區域，則與區域中的人口老化有關，如嘉義縣及台東縣多為年輕人出外打拚較多的地區，人口移動效應使得兩者的健康指數遠低於平均。

另外在性別方面，女性的健康指數明顯優於男性。林敬恒說，女性較關注健康狀況，身體稍有異樣，就會積極就醫，因此不容易小病釀成大病；在年齡分別上，越年輕的族群，身體狀況愈好。不過，從分析數據看來，離島的老人家健康指數明顯高於都會區的老人。

 
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