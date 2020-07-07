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健康意識提升！逾3成民眾主動檢視保障缺口　南山人壽調查：70%沒聽過外溢保單

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▲南山人壽代理總經理范文偉。（圖／記者楊絡懸攝）

▲南山人壽代理總經理范文偉。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽在疫情期間與《遠見雜誌》合作，進行「國人自主健康管理行為」調查。調查發現，國人普遍由於疫情而提升對於自身健康和醫療相關的關注程度，連帶也讓生活習慣產生變化，除積極購入防疫產品和留意生活作息外，30%民眾會回頭檢視自己或家人的醫療保障缺口；約30%民眾更加注意自身的健康相關數值。

南山人壽代理總經理范文偉表示，保險新制自7月起上路，未來接軌「國際會計準則17號公報」（IFRS 17）之前，也必須讓保險回歸本質，因此要調整過去的高利率商品，在保險市場開闢新的價值，其中像是「外溢保單」，便結合運動與健走，是保險業今年主推的商品之一。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新也表示，調查發現，40%民眾自認健康險的保障並不足夠，疫情的危機感顯然進一步觸動多數民眾積極檢視保障缺口、強化自主健康管理行為。以南山人壽商品為例，健康險今年前5月業績增加，年成長15%。

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新。（圖／記者楊絡懸攝）

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新。（圖／記者楊絡懸攝）

調查指出，大多數民眾目前對於外溢保險商品的認知度並不高，70%民眾沒聽過外溢保單、14%聽過，經提示後，有聽過者也僅提升至35%；在了解商品內容及獎勵機制後，80%民眾有好感，其中有68%願意購買，數據大幅提高，主要是認為外溢保單具折抵保費、激勵自己運動，以及更注意自我的健康數值等設計。

陳維新解釋，「外溢保單」藉由保單設計機制，鼓勵保戶持續運動、落實健康飲食等健康促進，來降低疾病事故發生的機率，提供保戶「健康的體驗」，再加上隨著5G時代來臨，保險商品結合穿戴裝置的場景運用將更為多元，科技發展讓掌握與管理個人健康狀況更加容易，「保險觀念從『事後的理賠補償』過渡為『事前的風險預防』，將成為未來保險商品發展的新趨勢。」

過去保險公司著重於商品銷售及理賠服務，未來將朝向關注各情境下的客戶體驗，以客戶身體狀況為發展基礎，將保險範圍延伸至不同體況所需要的服務，包括健康管理、日常飲食監測、罹病治療諮詢、甚至失能／失智的照顧服務等，保戶與保險公司之間的關係將更加緊密。

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