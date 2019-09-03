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暖男食物援助！挨餓街友瞬間掩面痛哭...一打開發現「內藏驚喜」感動愣住

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實習記者賴韻如／綜合報導

如果你在路上看到無家可歸的街友會怎麼做？一名來自美國的網友日前發布一段影片，影片中可以看到，他先是進了便利商店內買了許多食物，接著將這袋「愛心」到大街上遞給街友，街友收到後不禁流下了眼淚，在打開包裝準備開始享用時，看到裡面暗藏的「驚喜」更是讓他們感動到愣住。

網友「@itsnastynaz」常常在行動短影音平台TikTok上發布各種幫助街友的影片，而這部藏著大量洋蔥的影片是由他上周所發布，短短幾天內就吸引了26萬網友前來觀看。影片中可以看到，原PO一開始先是進到便利商店購買各式各樣的餅乾、飲料、水等等，結帳後再將食物包裝打開，偷偷地「塞錢」進去，接著用黏著劑將其重新密封起來，讓街友看不出異狀。

▲▼ 鬍渣男幫助街友。（圖／翻攝自TikTok／@itsnastynaz）

▲▼街友看到食物包裝裡藏的錢後停下了腳步。（圖／翻攝自TikTok／@itsnastynaz）

▲▼ 鬍渣男幫助街友。（圖／翻攝自TikTok／@itsnastynaz）

街友拿到這袋終於能夠溫飽好幾天的食物後，瞬間忍不住掩面痛哭了起來，更頻頻鞠躬道謝，令人相當心疼。沒想到當他們轉身打開食物準備開始享用時，發現了藏在包裝裡一袋紙鈔，似乎感到不可置信而愣住，停下了腳步。鏡頭所拍攝到的背影相當惆悵，也讓許多網友感到無比不捨與揪心。

原PO的愛心最後也感動了便利商店老闆，於是決定一起獻上一份心力，不向原PO收取這些食物的費用。影片最後還可以看到，原PO請一名街友爺爺進到商店裡，自己挑選想購買的食物，兩人更與店家老闆開心合影，街友爺爺臉上滿足開心的笑容、原PO這一串偉大的行為，讓大家看了相當欽佩。

▲▼ 鬍渣男幫助街友。（圖／翻攝自TikTok／@itsnastynaz）

▲原PO與街友、商家老闆開心合照。（圖／翻攝自TikTok／@itsnastynaz）

網友紛紛豎起大拇指，大讚原PO的付出，紛紛留言表示，「謝謝你的付出」、「世界上就是需要多一點像你這樣的人存在！」、「好棒的起而行」、「真的是超級有愛心的暖男」、「付出也是一種英雄的超能力」、「常常浪費食物的人真的要好好看這段影片，多少人因為看到食物而感動落淚」、「真的好感動...天呀」、「太溫馨了！」、「看到街友們感動的表情我不禁落淚了」。

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