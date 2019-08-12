16歲成流浪漢…21歲搖身一變千萬富翁　他曝成功祕訣「別穿西裝上班」

▲桑德斯4年內從街友變富翁。（圖／翻攝自Facebook／Harry Sanders）



記者張方瑀／綜合報導

來自澳洲墨爾本，年僅21歲的桑德斯（Harry Sanders）是一間新創公司的負責人，公司市值約150萬澳幣（約新台幣3171萬元）。看似人生勝利組的他，很難想像在短短4年前，還只是一個睡在天橋下的街友，現在卻搖身一變成為千萬富翁。他也大方分享了成功的五大祕訣，其中包含「別穿西裝」與「好好睡覺」。

桑德斯在16歲時創立SEO搜尋引擎優化的公司「Studiohawk」，儘管擁有興趣與技術，但仍在第一年就慘賠，他的一身積蓄全部蒸發。才17歲的他身無分文，也沒有家人支持，只能輪流住在不同的朋友家、收容所，或是不同的天橋下、公園長椅上，跟著其他街友向餐廳領取剩下的食物。桑德斯坦承，他起初完全無法拉下臉向他人求助，幸好露宿街頭並沒有打擊他的夢想，反而帶給他成長需要的韌性。

▲桑德斯現在擁有非常棒的工作團隊。（圖／翻攝自Facebook／Harry Sanders）



桑德斯在2017年重新推出Studiohawk後，獲得了前所未有的成功，甚至走向全球，設立了倫敦辦公室。桑德斯分享了他成功的五大祕訣，首先是「穿得像你自己」、「保持睡眠充足」、「廣泛地閱讀」、「投資自己」、「創業目的不是賺錢」。桑德斯說，他從不穿西裝上班，因為讓自己感到舒服自在才是最重要得，「21歲穿著定製的高級西裝，反而顯得自己很奇怪吧！」

桑德斯現在除了經營公司外，也花了非常多心力幫助年輕創業家實現夢想。他說，「經歷過無家可歸，讓我在面對困難時更加有自信，也讓我更加成熟，如果沒有這些，我就無法成為現在的我。」