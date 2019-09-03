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回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」

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▲回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」（圖／翻攝「香港眾志 」臉書／鄭家朗臉書）

▲鄭家朗眼鏡被打飛。（圖／翻攝臉書「香港眾志 」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港眾志副主席鄭家朗昨（2）日晚間約10點半時正準備返家，沒想到途中卻突然遭3名身分不明的男子從背後襲擊。據悉，3男當時多次揮拳毆打鄭家朗的雙眼，導致他的眼鏡噴飛，眼部周圍也受了一些輕傷，目前在眾志成員的陪同下，已到醫院驗傷。

香港反修例風波持續，網民發起2、3日進行「三罷」（即罷工、罷市、罷課），大專學界和中學生，以及職工盟、醫護界等業界紛紛響應該活動，要求政府回應5大訴求。這3個月以來，引發了許多衝突，香港眾志昨日於臉書上表示，本會副主席鄭家朗晚上於大圍返回住所的途中，遭3名男子攻擊。

▲回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」（圖／翻攝臉書「香港眾志 」）

▲▼鄭家朗臉部掛彩。

▲回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」（圖／翻攝臉書「香港眾志 」）

據悉，香港眾志及組織「中學生罷課籌備平台」發起2日開學日罷課集會，呼籲九龍、港島中學生到中環愛丁堡廣場集會。當時，鄭家朗野號召，該集會將延至中午12時30分進行，預計全港最少有9千人在校內參與罷課。

鄭家朗認為，學生們的意見非常清晰，只要求政府儘快回應5大訴求，不過，學校就比較偏向中立，校長曾在暑假前呼籲，學生應該要避免參與遊行示威活動，擔心會遭受池魚之殃、斷送前程。對此，他坦言，他們有他們的道理，但還是有關係較好的老師給予打氣，每個人有不同的立場，但師生皆希望香港回到正軌。

▲回家途中遇襲擊！3男揮拳毆打臉部...香港眾志鄭家朗「眼鏡噴飛掛彩」（圖／翻攝臉書「香港眾志 」）

▲鄭家朗昨日遭3名男子襲擊。

據悉，目前20歲的鄭家朗是香港眾志副主席兼最年輕的成員，他就讀小學時，因受家人影響而成為工聯會的義工，其後又因通識科老師啟蒙了他的政治意見。如今，他卻在發表言論之後，於昨晚遭到襲擊，目前已由眾志成員陪同到醫院驗傷，警方也暫時未收到任何人報案。

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