竹東殘忍囚禁！砍斷仇家「左手食指、中指、無名指」丟棄　縫不回來

▲被害人被兩男壓制在地，左手三指遭砍斷。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣一名許姓男子從朋友家外出買飲料，遭多人當街毆打擄走，甚至左手食指、中指和無名指被砍斷丟棄，無法由手術縫合，還遭丟包在醫院外頭。檢警調查，原來被害人和對方有債務糾紛，近日依殺人未遂等罪嫌起訴6名嫌犯。

《自由時報》報導，林姓男子（19歲）、李姓男子（19歲）和許男、蔡姓男子有債務糾紛；2018年10月底晚間，兩嫌找來江姓男子（19歲）、曾姓男子（22歲）和莊姓少年，開車決定向對方尋仇。

一行人在湖口某路段，發現許男走出蔡男家買飲料，立刻下車追打導致對方倒地，之後將人拖上車、蒙住雙眼，載到竹東某處房子，以尼龍繩綁住手腳控制行動囚禁，期間不斷毒打。

▼被害人遭囚禁毒打。（圖／達志／示意照）

經過了3天，原本林嫌等人打算釋放許男，但林嫌的朋友疑遭蔡男人馬砍傷，林接到黃姓友人（23歲）的電話要求將許男斷指。林買菜刀後，對被兩人壓制在地的許砍了一刀，但未砍斷許的左手無名指。

黃男到場後，拿菜刀砍斷許男左手的食指、中指，並帶走丟棄，不讓被害人有縫合機會，手段十分兇殘。許被凌虐到全身是傷，被丟包在竹東榮民醫院圍牆外。

而莊姓少年事後因和另名王姓男子有糾紛，拿兩把牆對王男的車輛連轟19槍，造成對方身中數槍、傷勢嚴重。新竹地檢署依殺人未遂、重傷害等罪嫌起訴6嫌。