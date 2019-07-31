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94歲老農葉祥慶連用油燈都珍惜　卻霸氣捐地出錢又鋪路甘之如飴

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▲貧苦老農葉祥慶連用油燈都珍惜　捐地捐錢又鋪路...他甘之如飴。（圖／新竹縣政府提供

▲94歲的葉祥慶每月初一、十五會徒步6、7公里到各廟宇上香祈福。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

住在新竹縣寶山鄉高齡94歲的葉祥慶，幼時受日本教育及客家文化薰陶，家中世代務農，經濟雖貧苦，靠著勤儉樸實個性，為農村事業打出一片天，曾獲選寶山鄉農會優秀農民，並對地方教育、建設等方面出錢出力，不但捐贈50萬元給寶山國中作為獎學基金鼓勵學子努力求學，也為雙溪國小建設籃球場，鋪設水泥廣場，後續又無償捐贈寶山分駐所、雙園路萬善祠(百姓公)的土地等。葉祥慶也被選為2019新竹縣模範父親，將於8月4日在議會大禮堂接受表揚。縣長楊文科稱讚葉父不只是模範父親，更對寶山當地建設貢獻良多，可謂為表率。

94歲的葉祥慶雖稍有重聽，卻仍擁有一頭茂密黑髮與中氣十足的嗓門，走起路來步履如飛，不輸年輕人，至今還會到菜園去耕種蔬果。他表示，他身體硬朗的秘方就是，從十幾年前固定每月初一、十五凌晨4點開始，一個人徒步6、7公里到新竹市竹蓮寺、天公壇、城隍廟、關帝廟、外媽祖廟等各廟宇上香祈福,祈求闔家平安、地方風調雨順、自己身體健康。

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▲貧苦老農葉祥慶連用油燈都珍惜　捐地捐錢又鋪路...他甘之如飴。（圖／新竹縣政府提供

▲94歲的葉祥慶雖稍有重聽，卻仍擁有一頭茂密黑髮與中氣十足的嗓門，走起路來步履如飛，不輸年輕人。

其子葉春茂說，過去家中比較苦，連用個油燈都要很珍惜，父親省吃儉用助他學習，總叮嚀不要賭、不酒、不結交壞朋友，他也學習到父親的熱心公益精神，在寶山鄉義消分隊服務二十多年，媳婦彭秀緞同樣也跟進，在寶山鄉婦女防火隊擔任分隊長。

▲貧苦老農葉祥慶連用油燈都珍惜　捐地捐錢又鋪路...他甘之如飴。（圖／新竹縣政府提供

▲其子葉春茂說，過去家中比較苦，連用個油燈都要很珍惜，父親省吃儉用助他學習，總叮嚀不要賭、不酒、不結交壞朋友。

曾表揚葉父奉獻精神的寶山鄉前民代主席呂學光說，他從19歲認識葉父至今50多年，從來沒看過他與別人爭執過，過去他為地方建設有求於他時，他只問事情的來由、做甚麼兩個原因，很「阿莎力」就提供協助，堪稱為地方大善人！

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關鍵字：模範父親,葉祥慶,新竹縣

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