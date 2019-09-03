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未來Family／學生畢業中英文都好　才是雙語教育

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▲▼ 。（圖／未來Family）

採訪／彭漣漪、羅梅英 文／羅梅英

說起台南市雙語教育的推動，有一段很長的醞釀時間；早在87學年度，台南市就開始推動小二至小六每週2節英語課。

台南市教育局長鄭新輝正好是當時的教育局長。他指出，依研究發現，年紀愈小、聽力敏感度高，膽子愈大、愈不怕講英文，因此，將英語課向下延伸到小二，並首度公開甄選100位可以全英語教學的國小老師，鼓勵老師在英語課堂上儘量用全英語教學，使用比例依據學童反應狀況自行調整。

另一個很重要的背景是，2013年底，前台南市長賴清德宣布推動英語成為台南第二官方語言，大力推動英語，延續重視中、小學英語教學。

請繼續往下閱讀...

施行CLIL雙語教學計畫，學生口說能力進步

在國小英語授課節數無法增加下，台南市引進CLIL（Content and Language Integrated Learning，學科內容與語言整合學習）教學，部分領域（科目）如藝術、綜合、健體、自然等，採全英語教學，兼重英語和學科內容學習。106學年有8所國小試辦CLIL雙語教學計畫。

根據成大所做的CLIL研究結果，愈是國小低年級，英語的學習成效愈好，尤其是聽和說的表現。鄭新輝指出：「語言學習的進程應該是先聽說、再讀寫，但是過去國內學英文的方法偏重讀寫，忽略聽說，把學習進程顛倒了。」

根據「TLCC財團法人語言訓練測驗中心」在8所試辦CLIL計畫的國小所做的英檢結果來看，發現2個學期後，學生的英語聽說能力顯著提升。低年級與中年級學生各項口說能力指標都進步了5～8％，全體學生在「能以正確的發音和語調朗讀短句」的達成率84％最高，效果顯著。

雙語，要讓畢業生中、英文一樣好

鄭新輝指出，從加拿大的雙語學習經驗來看，CLIL用英語教學的比例應該和年齡成反比。亦即，年齡愈低時，學科用英語授課的比重可以高一些；隨著孩子年齡漸長，用英語教學的比重再慢慢降低。鄭新輝說：「以英語進行學科教學，有助於學生沉浸在英語環境中，但也不能反過來讓中文變差了，要讓畢業學生的中、英文都好，這樣才能叫雙語學校，否則只能是雙語教學。」

107學年度台南市的CLIL學校增加為13所國小，108學年度再增加3所國中，共計16所（見表）。鄭新輝說：「CLIL學習，讓孩子自然沉浸在用英語互動的情境裡，學生聽、說、讀、寫的學習成效好，未來會持續推動。」希望讓台南每個大區域裡至少有1所國中、2所國小實施CLIL。

▲▼ 。（圖／未來Family）

外師本身就是情境

師資是實施CLIL很重要的關鍵。台南市目前有外師39位，明年度還會再增加。不僅提供CLIL學校，中外師共同備課、協同教學，也提供申請外師巡迴共聘學校、行動英語村等學校，讓外師走入偏鄉學校和小朋友互動。

鄭新輝表示，外師本身就是一個情境，除了教學的語法、語句道地之外，也讓孩子習慣和外國人互動。鄭新輝強調，本國中師也可以單獨教CLIL，未來外師將會扮演更多支援協助的角色，支持1～3所學校的老師一起備課。

除了引進外師，台南市也同步展開中師的招募。包括：教師甄試招募具雙語教學能力的老師；和師培大學合作培養能全英進行領域教學的公費生。

另外也多方尋找資源，像是背包客、和美國師培大學合作，爭取實習生到台南進行海外實習，由中師擔任實習和輔導老師。

法規鬆綁，將成立K12的雙語學校

配合「沙崙智慧綠能科技城」的發展，台南市已規劃將沙崙國中改制為從幼兒園到高中教育階段（K12）的全雙語學校。鄭新輝表示，成立全雙語學校涉及幼兒教育、國民教育、高級中等教育法等法規，法規鬆綁之後，將可賦予推動K12全雙語學校的法源基礎。

考慮未來孩子升學進路的不同，雙語學校的目標將採中文、英語並行的教學模式，課程內容包括本國和外國課程選單。除了英語課外，也會兼採部分領域全英語授課，不僅讓學生學會領域知識，英文聽、說、讀、寫也並重發展，尤其是強化聽、說能力的培養。

除了沙崙高鐵特定區，也計畫在其他地區，如新營、九份子，甚至佳里、麻豆等區設置雙語學校或雙語部，希望讓北、中、南各區域都有雙語學校可以讓家長選擇。

雙語教育成為政策後，推動更順利

鄭新輝指出，台灣的資源有限，要朝國際化發展、引進國外經濟投資、強化人才與技術的能見度，提升全民的英語能力是不可或缺的一環。台灣確實有很好的人力素質與資源，但英語能力太弱，非常可惜。因此，鄭新輝很支持雙語政策，甚至不反對將英語設為官方語言，「如果能夠讓下一代的中、英文都變得更好，我們一定可以成為國際上更具競爭力的國家」。

「當雙語教育成為政策，從法規、師資培育、課程、教學與評量方式都變得有結構性與系統性，配套完整後，雙語教育就會走得更順利，但動作要快，」鄭新輝說。

教育禁不起、也無法等待。鄭新輝認為，不一定政策準備好才上路，只要方向正確、時機成熟、條件符合，就該果斷推動。像106學年度台南試辦CLL雙語教學計畫，家長的反應都非常好，為了孩子的未來，家長無不希望孩子的英文、資訊能力好，只要學校有這些教學特色，立刻就送孩子去，那為何還要等待？

鄭新輝估計，這批在國小一路接受雙語教育到高中、甚至大學的學生，當愈來愈多人的聽、說、讀、寫能力變強了，在他們為人父母、教養下一代時，也自然會使用英語。屆時，以英語為母語之一的學習環境，也就水到渠成，台灣的國際競爭力當然也就跟著提升了。

追求標準答案的文化，讓孩子不敢說英文

很多人學英文，年紀愈大愈不敢開口講，年紀小的反倒比較敢開口。台南市教育局長鄭新輝認為，這和台灣的教育文化有關──習慣追求標準答案，孩子怕開口說錯了。他在美國參訪幼兒園時，對老師鼓勵孩子的畫面印象深刻，即使孩子寫了一堆錯字和文法，老師仍會一邊圈起幾個重要的錯字更正，一邊稱讚孩子好棒。

鄭新輝說，孩子出錯很正常，即使是母語也一樣，重要的是讓孩子維持學習自信。他指出：「孩子在不同學習階段，能力可以到哪裡，老師要很清楚；對不同程度的孩子要有合理的期待。有要求，但不能太苛，千萬不要讓孩子有太多挫折、失去信心。若能給予支持和鼓勵，孩子有信心了，就願意講。」

延伸閱讀：

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2.爸爸必看：父親不只是「付清」你是兒女的最佳榜樣，請好好照顧自己的身心健康

3.給小一媽媽的建議：教室裡有「黑洞」，開學文具用品請這樣準備

▲▼ 。（圖／未來Family）

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