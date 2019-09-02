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台灣火龍果「南果北種」、醫療業西進　魯台會洽簽314億投資

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▲▼魯台經貿洽談會濰坊市重點合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝）

▲魯台經貿洽談會濰坊市重點合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／山東濰坊報導

第25屆「魯台經貿洽談會」在山東濰坊召開，為推進兩岸經貿合作，今（2日）下午舉辦重點合作項目簽約儀式，其中有台灣火龍果種植業者，光輸出還不夠，決定直接「南果北種」，在當地設立種植基地，100個溫室大棚預計年底就能「反季節」上市，鎖定大陸北方的熱帶水果消費市場。

▲▼台灣火龍果重植外銷大陸。（圖／复唐農業科技發展有限公司提供）

▲台灣火龍果種植外銷大陸還不夠，台商直接選址山東「南果北種」進軍當地市場。（圖／复唐農業科技發展有限公司提供）

根據濰坊市數據，在魯台經貿洽談會的重點合作項目簽約，涉及總投資額71.55億元（人民幣，下同，約合新台幣314.17億元），涵蓋高端裝備及智能製造、現代農業、食品加工、新材料、生物醫藥、醫養健康、招院引校、現代金融、文化旅遊、新一代訊息技術等。其中，在台灣的項目也有10個，總投資額20.05億元。

昌樂复唐農業科技總經理蘇強來自台中，過去從事兩岸商貿，以台灣水果銷陸為主，受近年兩岸關係影響，他坦言，「水果入關的確沒以前那麼便利」，很容易因為時間拖延，影響到品質。

在去年於山東參加農業相關博覽會，以及幾次考察後，他看好大陸北方，尤其是山東人口眾多，缺乏高品質熱帶水果的市場，媒合南投集集火龍果種植技術，探索「南果北種」，採取光照、溫室等「反季節」種植法，在山東昌樂、壽光都有基地，預計年底會有第一批至少1斤，以3到4斤重量大小為主的精品火龍果上市。

▲▼魯台經貿洽談會濰坊市重點合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝）

▲魯台經貿洽談會濰坊市重點合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝）

另一個看重山東一億人口市場紅利的是台灣發展研究院副院長黃智惠，在會上簽約由台灣教授、亮眼科技、濰坊樂道醫養健康三方合作的「視力康復設備研發生產基地。」

她說，台灣研發人員有很好的技術，但舞台有限，因此她幾經考察後，發現視力健康領域，在大陸是具有發展性的項目，更有不少人只是「假性近視」，而相比一線城市，人口大省山東，尤其是處發展階段的濰坊潛力更大。

濰坊市長田慶盈表示，濰坊面積1.61萬平方公里，人口937萬人，農業製造業發達，近年致力推進產業新舊動能轉換，建設海峽兩岸交流基地、台商園區等，2018年經濟總量6156.8億元，年增率6.5%，將繼續推進現代農業、智能製造產業發展，促進兩岸經貿交流合作。

▼山東濰坊市長田慶盈。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼魯台經貿洽談會濰坊市重點合作項目簽約。（圖／記者陳政錄攝）

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