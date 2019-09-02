曾差點關台、拍《與惡》爆紅刷紀錄！公視第7屆董監事候選人名單出爐



▲公視今年表現亮眼！推出《我們與惡的距離》等戲入圍金鐘獎111項刷紀錄。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

記者林育綾／台北報導

曾在2013年一度面臨「關台危機」的公共電視台（公視），今年成績亮眼，推出《我們與惡的距離》、《你的孩子不是你的孩子》等戲在第54屆金鐘獎共獲111項入圍，刷新歷年紀錄！而公共電視文化基金會第6屆董事會將於9月25日任滿，文化部今（2）日發布新聞稿，宣布行政院提名第7屆董事候選人21位、監事候選人5位，將依法提送由立法院各黨團推舉15位代表所組成的「公共電視董監事審査委員會」進行審查作業，會議將於9月9日上午召開。

文化部指出，依《公視法》規定，選任董事時應顧及性別及族群之代表性，並考量教育、藝文、學術、傳播及其他專業代表之均衡；監事則應具有大眾傳播、法律或會計等相關學識經驗。

考量董事會經驗傳承，此次比照第6屆之提名，規劃約3分之1現任董事續提名，但依長期慣例，連任以一次為原則，任兩屆者不續提名，因此本次續提名第6屆初任之董事7位。另為擴大公視員工參與董事會運作，亦比照上屆提名，由公視企業工會透過選舉推派1名員工董事人選。

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為確認公視董監事候選名單之周延，文化部自5月起即函請藝文、媒體、兒少等各領域社會團體及國內各大專院校傳播院所舉薦候選人，文化部於收到舉薦名單，並經廣泛徵詢後，提請行政院核定董監事提名人選。

文化部表示，本次提名依照《公視法》規定，顧及原住民、客家、台語、新住民族群文化及藝文代表，同時期望透過媒體及影視傳播代表，強化文化傳播面向發展、透過社會公益代表提升公視公共性，並透過企業代表協助組織治理。

整體而言，行政院本次提名主要考量「族群文化及藝文、媒體及影視傳播、社會公益及企業」三大面向，核定第七屆21位董事候選人如下：

「族群文化及藝文」代表：舒米恩．魯碧、黃連煜、謝銘祐、徐瑞希、陳湘琪、郭敏容、劉富美。

「媒體及影視傳播」代表：柯裕棻、馮小非、羅慧雯、胡元輝、邱家宜、陳順孝、郭力昕、賀照緹、高文宏。

「社會公益及企業」代表：盧彥芬、廖嘉展、黃安捷、蔡惠卿。

「員工董事」部分，公視企業工會於今年6月19日進行投票，投票結果推薦公視製作部燈光師王燕杰為員工董事候選人。其中舒米恩．魯碧、徐瑞希、馮小非、羅慧雯、邱家宜、陳順孝、盧彥芬7位董事候選人係自第6屆董事續提名。

行政院也提名第7屆5位監事候選人，包括：大眾傳播及藝文領域代表林麗雲、胡永芬；法律領域代表黃銘輝、陳玲玉；會計領域代表劉啟群。其中胡永芬、黃銘輝、劉啟群3位監事候選人係自第6屆監事續提名。



▲文化部長鄭麗君讚許公視近年戲劇節目品質、多元服務及國際連結持續優化。（圖／資料照，記者林育綾攝）



文化部長鄭麗君表示，近年公視戲劇節目品質、多元服務及國際連結持續優化，日前第54屆電視金鐘獎公布入圍名單，公視《我們與惡的距離》、《你的孩子不是你的孩子》等多齣戲劇及節目共獲111項入圍，刷新歷年紀錄。

此外，公視也建構新媒體平台「公視+」，藉由影音串流服務拓展新收視型態；更在前瞻基礎建設預算支持下，建置4K超高畫質製作中心，提供優質軟硬體製播資源。公視也與不同傳播平台合作，對海外輸出優質戲劇節目，成功打造國際形象、拓展海外能見度。

尤其全台第一個以全台語播出的電視頻道「公視台語台」在今年7月開播，節目包含新聞、戲劇、兒少、生活綜合、樂齡等，適合老中青三代的多元內容，可說是全民的台語頻道 ，立下台灣推動文化平權、復振母語的新里程碑。

鄭麗君部長表示，公視和華視近年來在戲劇節目、科技及新媒體發展、族群文化平權、國際接軌等多面向皆有突破，公視的成長與茁壯，社會各界有目共睹，感謝陳郁秀董事長將文化底蘊、國際視野融入公視治理，提升節目品質，落實文化平權、提供科技創新及新媒體等多元服務，讓公視成為具前瞻性的亞洲文化品牌，貢獻卓著。

鄭部長深深感謝所有公視董監事3年來的付出，她也特別對連任兩屆董事的陳郁秀董事長、施振榮董事、鄭自隆董事超過6年的努力與貢獻致上敬意。



▲公視推出《你的孩子不是你的孩子》、《與惡》等多齣戲劇及節目共獲111項入圍，刷新歷年紀錄。（圖／公視）



鄭麗君也提到，文化部除依現行《公共電視法》每年編列捐助公視基金會9億元基本運作預算之外，近年亦積極為公視基金會爭取社會發展計畫、科技計畫、前瞻計畫等專案增加公視基金會經費，文化部108年度補助公視預算創下歷史新高，總計逾18億元，較105年度預算成長近五成。

未來，文化部盼公視能持續壯大，因此希望邀請不同領域的專業人士加入第7屆公視董事會，本次提名人選充分考量性別、族群、世代、專業領域等面向之衡平，期盼審查委員能予支持，讓公視成為更具公共性、產業性、國際性的公共媒體，扮演推動臺灣公民社會及文化傳播的關鍵角色。