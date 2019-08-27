殘酷大對決！Note 10+擊敗iPhone XS Max　玻璃全裂開仍可正常使用

▲三星Galaxy Note 10、蘋果iPhone XS Max摔落測試。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星Galaxy Note 10系列上周開賣，科技部落客PhoneBuff日前即針對Galaxy Note 10+及iPhone XS Max進行多次摔落測試，結果顯示，雖然最新的No​​te 10+擊敗去年蘋果的旗艦機款，但使用者可以期待，下個月將登場的iPhone 11系列（暫稱）新機將有更好的耐摔表現。

Galaxy Note 10系列機款正背面皆採用康寧推出的第6代大猩猩玻璃（Gorilla Glass 6），據康寧的說法，第6代實際應用上相較前代提供超過2倍的耐久度，並且可以在柏油路等粗糙表面連續摔落15次。而蘋果去年推出iPhone XS系列機款時，曾宣稱該機款配備「世界上最耐用的玻璃」，雖然蘋果未曾公開承認，但外界相信，iPhone XS系列機款同樣是採用第6代大猩猩玻璃。

▲背面摔落測試中，Note 10+的破裂情況較iPhone XS Max更為嚴重。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

PhoneBuff日前在YouTube發布Note 10+及iPhone XS Max的摔落測試，該測試共有3個回合，分別為：背面摔落、邊角摔落及正面摔落。在背面摔落的情況下，兩機款背面玻璃被蓋均有裂痕，不過Note 10+的破裂情況較iPhone XS Max更為嚴重；邊角測試部分，由於兩機款邊框皆為金屬，因此都僅有些許擦傷；至於螢幕向下的摔落測試部分，iPhone XS Max不僅有明顯破裂痕跡，部分螢幕的觸控功能也失靈，但Note 10+卻僅有些擦傷。

PhoneBuff替Note 10+測試了額外回合，同樣高度下連續10次摔落測試。在這個回合中，Note 10+無論是正面還是背面玻璃皆破裂，甚至還掉出小小的玻璃渣，不過無論是觸控功能還是螢幕下指紋辨識皆仍舊可正常運作。

▲Galaxy Note 10+又經10次重複摔落測試。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

在滿分40分的評分鐘，PhoneBuff給了Note 10+37分，超過iPhone XS Max的34分。不過消費者可以期待一下今年新iPhone的表現，據彭博先前的預測，iPhone 11系列機款將採用更耐用、防碎的設計，部分消息也透露，新機款將更耐水性，耐用程度似乎將進一步提升。