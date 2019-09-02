全球人壽每年舉辦暑假課程！「同仁親子夏令營」讓員工開發小孩潛力

▲為了幫同仁減輕暑假期間顧小孩的負擔，全球人壽每年暑期都會舉辦「同仁親子夏令營」。（圖／全球人壽提供）

財經中心／台北報導

全球人壽每年在暑假期間舉辦「同仁親子夏令營」活動，讓同仁前往辦公室上班時，也可以讓孩子參與公司安排的親子活動，體驗夏令營內容，學習文化素養如音樂和舞蹈，也安排了許多體能課程，比起坊間安親班更為輕鬆，增添孩童暑假的樂趣。

自2017年開始，全球人壽在暑假皆會舉辦「同仁親子夏令營」，招收對象是小學生，而為了年齡較小的小朋友可以參與，也特別舉辦一日夏令營縮小版的「親子日」，課程設計內容培養小朋友「五感力」，包括聽覺、視覺、嗅覺、觸覺、味覺等感官知覺。

「同仁親子夏令營」課程內容除了廚房實驗室、武林高手、動腦科學營、藝術大師等之外，今年也新增桌遊團康、森林狂想曲、戶外教學等特殊課程，親子日課程包括南港運動中心攀岩、市集園遊會闖關、用吸管做投石機、撈魚、水草風鈴、射弓箭等，啟發孩童團隊合作與運動家精神，以及探索大自然奧祕。

▲「同仁親子夏令營」安排許多的體能課程，啟發孩童團隊合作與運動家的精神。（圖／全球人壽提供）

全球人壽法務處同仁張欲文養育一對雙胞胎，她參與夏令營後開心地說，小孩平常不太了解她的工作內容，而且雙薪家庭平日也很少有機會帶孩子來公司，因此她想，趁著親子日可以帶小孩來辦公室認識公司文化，是很難得的機會。

張欲文表示，去年有參加親子日，但發現今年比去年的課程更豐富多元，除了攀岩、美術課程外，還有市集親子園遊會可嘗試各種手作活動，開啟孩子許多的第一次，例如她的小孩有懼高症，攀岩課開始前，她提醒孩子，如果害怕可以在旁邊休息，沒想到課後孩子卻主動說「我有參加喔」，攀岩課程幫助孩子努力克服恐懼而挑戰，開發孩子的潛力，讓她相當感動。

據了解，全球人壽「同仁親子夏令營」招收2班，每班不超過20人，招收對象主要為國小升二年級至國中二年級生，但這樣的福利僅限於全球人壽的同仁眷屬。全球人壽表示，去年也提供同仁就讀幼教相關科系孩子前往擔任助教的機會，教學相長的效果非常好，全球人壽同仁親子夏令營沒有課業壓力，輕鬆激發孩子潛能。

▲為了培養小朋友「五感力」，以寓教於樂的方式學音樂、舞蹈。（圖／全球人壽提供）