台中市區馬匹脫逃！警當8hrs「保母」牽去吃草　民傻眼問真假

▲台中某田莊的2匹馬「脫逃」，員警顧馬8小時尋回飼主。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

台中北屯區某田莊內有飼養2隻小型馬，洪姓飼主平時僅用圍籬圈住馬匹，並未用鏈子拴著，未料2日凌晨，2匹馬上演「脫逃記」，疑自行跳出圍籬後朝著市區方向前進，路人看到馬兒逛大街都傻了；警方表示，因半夜無法尋獲飼主，由員警陪伴馬匹8小時到清晨，才由飼主領回，警也笑說「顧馬一晚、也是滿有趣的。」

第五警分局北屯所表示，洪姓飼主平時將2匹馬養在環中東路1段上的田莊內，用圍籬圈住草地讓馬匹自由奔跑，2日凌晨12點多，2匹馬疑似自行跳出圍籬，往市區的方向走了1公里，有民眾看見「馬兒逛大街」立即報警。

▲2匹馬在道路旁乖乖吃草，引起不少民眾上前詢問。（圖／鄭清霖提供）

警方指出，因將馬牽返派出所內也不妥，只好將馬帶到軍福19路、軍功路交叉口的道路旁，讓牠們吃草，深夜找不到飼主，就通宵當「馬匹保母」8小時，清晨有民眾外出時見狀也不禁上前詢問，「馬是真的假的？」

直到早上8點多，飼主起床發現2匹馬不見了才打電話報警問說「有沒有看見我的馬？」進而領回。員警也說，通常是山區才會有大型動物走失案，北屯區是都會區真的比較少見，顧馬一晚的初體驗，真的是滿有趣的。