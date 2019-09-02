「和你飛2.0」警民衝突「港鐵公物被砸爛」　港府譴責：對示威者依法究責

記者柯振中、黃彥傑／台北-香港 連線報導

香港「反送中」遊行不斷升級，許多示威者1日前往香港機場進行「和你飛2.0」集會，對交通樞紐進行壓力測試，一度癱瘓當地交通，下午5點又前往東涌地鐵站快閃。對此，港府與港警譴責，這場集會沒有收到「不反對通知書」，屬於非法行動，將對毆打員警、破壞公共設施的示威者依法究責。

綜合港媒報導，反送中「831遊行」引發激烈的警民衝突，有示威者遊行結束後前往軒尼詩道警總外，堆放許多障礙物，用汽油彈點燃，導致現場一度陷入火海；隨後港警舉槍還擊，在港鐵太子站的車廂內毆打示威者，造成多人頭破血流。

▲有示威者8月31日在軒尼詩道警總附近放火，導致現場陷入火海。（圖／記者黃彥傑攝）

根據港警公布的資料，警方8月31日在港鐵旺角站、太子站共逮捕了63名示威者，其中最小的只有13歲，多數人的罪名都是涉嫌藏有爆炸物、攻擊性武器與非法集會。

▼反送中831遊行港鐵衝突中，許多民眾被打到頭破血流。（圖／翻攝自Facebook／梁柏堅（表弟） Pakkin Leung）



「831遊行」過後，許多示威者響應了1日發起的「和你飛2.0」集會，前往香港機場，對交通樞紐進行壓力測試，同時佔據機場外部的巴士站，一度癱瘓現場交通；港警隨後向示威者發起警告，必須盡速離開，否則將進行驅趕。

示威者受到警方的警告，慢慢退往港鐵東涌站；不過，由於港鐵宣布「東涌站」停駛，讓示威者認為相當刻意，心生不滿，開始在站內破壞售票機、出入口看板、驗票閘門等物，用黑漆在牆上噴字、塗鴉。

▼許多示威者參與「和你飛2.0」集會。（圖／記者黃彥傑攝）



港警接獲消息，出動速龍小隊前往港鐵，對車站大廳、月台與車廂內部的乘客進行盤問，想將示威者逮捕；一名受到大聲質問的乘客表示，自己住在這條地鐵線的某站，只是剛好這個時間在搭車，受到盤問後「只想回家吃個晚餐」。

香港警方譴責，示威者1日下午1點開始在機場聚集，2點後開始衝擊路障、用雷射筆照射機場職員，行為相當不理智，且集會並未經過批准，機場法庭的禁制令仍在有效期間內，這些行為可能構成藐視法庭。

▼示威者在香港機場設立路障。（圖／路透）



對於1日的事件，香港特區政府回應，有大量示威者目無法紀，刻意阻礙機場運作，又以暴力破壞港鐵車站，嚴重影響鐵路運作安全，政府嚴重譴責這些違法行為，警方將果斷執法，以保護市民的安全。