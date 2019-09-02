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瑞典亞斯伯格女孩是氣候運動傀儡？ 　非黑即白就是桑伯格的世界

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▲格蕾塔•桑伯格（Greta Thunberg）搭乘零碳排放帆船前往美國紐約聯合國總部。（圖／翻攝自Greta Thunberg的Twitter）

▲格蕾塔•桑伯格（Greta Thunberg）搭乘零碳排放帆船前往美國紐約聯合國總部。（圖／翻攝自Greta Thunberg的Twitter）

記者吳宛霖／綜合報導

瑞典16歲亞斯伯症症少女格蕾塔•桑伯格（Greta Thunberg）是知名氣候活動家，為提高大眾對氣候變化的關注，她在瑞典議會外抗議，並呼籲全球青少年每周5罷課一天，遭質疑背後有政治或商業力量在運作。曾公開自己也患有強迫症的桑伯格表示，因即將到來的「氣候危機」，上課毫無意義。

瑞士雜誌《Weltwoche》發表「我們正在製作氣候圖標」文章表示，桑伯格開始罷工後不久，她的母親瑪蓮娜·恩曼（Malena Ernman）便出版一本書，在新書發布當天，公關人員英格瑪．任特侯（Ingmar Rentzhog）在社群軟體發布一張桑伯格罷課的照片和她的相關文章，引發媒體的「連鎖反應」，「他們的成功主要取決於瑞典公關專家英格瑪．任特侯，他在幾個宣傳組織中有良好的聯繫」，此外，桑伯格在聯合國峰會上發表演說時幾乎空座位，但瑞典公共電視台卻試圖營造錯誤印象，誤導成有大批人參與。

美國自由市場環境保護中心（Heartland Institute）發言Jim Lakely表示，「我很高興她完成穿越大西洋的安全旅行，但我為她感到難過」，「桑伯格被她周圍的成年人利用來推動氣候妄想，同時用她當作盾牌來反擊任何抱持質疑的人。」

▲桑伯格發起「為氣候罷課」活動，呼籲全球青少年每周5罷課一天。（圖／翻攝自United Nations的Twitter）

▲桑伯格發起「為氣候罷課」活動，呼籲全球青少年每周5罷課一天。（圖／翻攝自United Nations的Twitter）

桑伯格為了減少碳排放，拒絕乘坐飛機或郵輪，改搭掛有「團結在科學的一邊」標語的零碳排放帆船「瑪麗齊亞2號」（Malizia II），在8月14日從英國出發，歷經15天橫跨大西洋，28日到達紐約曼哈頓碼頭。桑伯格登岸後對表示，「要一個16歲孩子用橫渡大西洋來表達立場，相當的荒謬，氣候變遷是全球性問題，是人類文明面對的最大危機。」

聯合國派出18艘帆船組成的船隊迎接桑伯格，象徵希望在2030年達成17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）。上千名青少年與環保支持者舉「我們的英雄」標語在岸邊等候，高喊「海平面在上升，我們也不沉默」等口號，同時有來自全球上百家媒體在現場採訪。

桑伯格表示，希望川普能「聽科學的」，雖然「他明顯沒這麼做」，自己專注於引起大眾對暖化議題的關注，但不覺得和川普談這項議題有意義，因為「他身旁有許多人都無法讓他相信全球暖化的急迫性。」

桑伯格2018年底在瑞典斯德哥爾摩TED大會上表示，8歲時第一次聽到「氣候變遷」和「全球暖化」等名詞，大人告訴自己要關燈、節省資源，但現實中卻無人談論；之後自己在11歲時被診斷出患亞斯伯格症和強迫症。她指出，在亞斯伯格者眼中，幾乎每件事都是非黑即白，「我們不擅長說謊，我覺得在很多方面，亞斯柏格症的人才是正常，其他人反而很奇怪。」

桑伯格今年2月在比利時布的歐洲經濟與社會委員會（EESC）上表示，「別說學生罷課失去寶貴的上課時間，政治人物不作為才是浪費數10年拯救地球的時間。」


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