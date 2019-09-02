添馬公園集會申請獲批　港人2、3日「守護香港，罷工救港」

▲示威者於8月31日在地鐵站內噴滿抗議標語。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」示威一波接一波，香港網友發起「守護香港，罷工救港」行動，今（2）明兩天在港島及九龍區舉行多場跨界別罷工及集會。警方1日已經批准兩場金鐘添馬公園集會，發出不反對通知書，集會時間為早上7點至晚上11點59分。

據《明報》報導，港警日前對「9．2九龍梳士巴厘花園集會」發出反對通知書，稱近日多場遊行演變成衝突，多人受傷，加上集會地點附近多遊客，不適合集會。集會申請人隨後向公眾集會及遊行上訴委員會，提出了上訴，但1日早被駁回。

▲昨日的「和你飛2.0」期間，示威者破壞港鐵東涌站。（圖／記者黃彥傑攝）

香港職工盟的律師認為，警方連番禁止集會，是打壓和平表達訴求的市民聲音，令社會見到的都是暴力衝擊的鏡頭，更加激化對立情緒。不過，警方指出，由於尖沙咀人流很多，是商業和遊客區，附近一帶亦發生過多次激烈衝突，而且梳士巴厘公園的地理位置並非如添馬公園一樣平坦，因此發生人踩人的幾率較大。

香港網民今（2）日進行「三罷」，即罷工罷課罷市，並於今早地鐵站進行「港鐵超合作運動」、堵塞鐵路活動。各個車站今早都有多名防暴員警持盾戒備，期間曾截查黑衣人。