「小孩要回台了！」伊拉克女婿狠殺雙親攜1歲子逃　刑事局協調救回

▲伊拉克女婿狠殺岳父母，如今落網。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者邱中岳、孫于珊／台北報導

異國戀情慘淪悲劇！台北市士林區下樹林街4月30日，伊拉克籍女婿阿里（Ali Hammad Jumaah）狠心以毛巾絞殺年約70歲的蕭姓岳父母，案發後更帶上1歲兒出境，前往日本整理物品後轉機前往杜拜逃往伊拉克。

而刑事局國際刑警科也會同伊拉克警方，在當地逮到阿里，阿里遭收押後1歲的小男童則是由阿里的親戚帶回摩蘇爾照顧，台灣國際刑警一得知庫德法院預計將他裁決引渡巴格達，但如此，小孩帶回的機率將會變得微乎其微，因此隨即飛往當地處理。

8月底刑事局國際刑警帶上阿里的蕭姓妻子一同飛往伊拉克，到當地看守所確定阿里被拘押在此，並透過庫德自治區的國際刑警向阿里親戚洽談小孩返台事宜。由於伊拉克屬父權社會，雙方協商一度陷入窘境，刑事局幹員也了解對方家屬在意阿里罪責問題，因此提出以「若小孩交出，阿里罪刑可能減輕」等條件讓雙方達成共識。

因當初阿里逃亡至伊拉克時，1歲小孩是持伊拉克護照入境，為了預防小孩出境有問題，警方早已事先請蕭母替小孩護照報掛失後重新申請，直到談判成功後，庫德自治區也開了出境證明，讓小孩順利回台灣。而媽媽對於這次刑事局國際刑警表達萬分感謝，預計31日傍晚帶著小孩抵台。

▼1歲男童從伊拉克救回，預計31日傍晚抵台。（圖／翻攝當事人臉書）





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