剝蚵滿手繭！汐止勇警雙親「拉拔3兄妹長大」忍淚向蚵農請假　見兒最後一面

▲薛定岳的爸爸沒有告訴蚵農，自己兒子的死訊，僅說家裡有事。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

勇警薛定岳為了攔查拒檢的機車，28日一路從汐止狂追到基隆，過程中卻遭到對方惡意衝撞，導致他失控撞上分隔島喪命。據了解，定岳的家境不太好，但從小就相當乖巧、孝順，如今卻發生此憾事，讓家屬都難以接受。

定岳的爸爸平時在幫蚵農剝蚵，而母親則在早餐店打工，上頭還有未婚的哥哥、姊姊，雖然從小家境不好，但據定岳的姑姑指出，他從小就相當乖巧、孝順，常常幫忙家裡分擔事情，因此在他畢業後，就想幫忙分擔家計去考警察，卻沒想到會發生此憾事。

▲同仁不捨勇警的殉職 。（圖／記者張君豪攝）

此外，彰化縣議員賴清美29日也前往關心並表示，事情發生之後，薛父還不敢告訴蚵農，兒子已經死了的事實，只說了今天家裡在忙，有事要出去，強忍堅強的模樣與話語，讓人聽了為之鼻酸。另外，據賴清美指出，剝蚵以盒計算，1盒20元，要有蚵才有得剝，一個月的收入大概幾千元。

▲撞擊現場留下大片血跡。（圖／記者郭世賢翻攝）

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