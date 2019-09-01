15天內第3起！國泰航空「機上氧氣瓶」遭放氣...恐為內部人士下手

▲有航空業人員因參與示威，或在社群媒體發表言論，而被公司解僱。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

國泰航空因早前辭退「反送中」員工，被捲入示威風波。旗下港龍航空一架從峇里島飛抵香港，隔天（8月30日）再飛往吉隆玻的班機，在香港機場起飛前，被發現機上氧氣瓶遭放氣，而這已經是國泰航空集團第三起氧氣瓶放氣事件。對此，港龍航空發言人表示，已向民航局及警方報案，並著手進行內部調查。

據《南華早報》報導，註冊號為B-LBI的空中巴士330飛機從峇里島起飛，抵達香港時所有氧氣瓶皆為滿瓶，但工作人員8月30日上午在例行檢查期間，發現放置在左手邊第一個飛機門的氧氣瓶遭放氣。

▼職工盟8月28日下午4點於中環愛丁堡廣場發起集會，譴責國泰航空。（圖／美聯社）



對此，港龍航空發言人表示，已向香港民航局及警方報案，並著手進行內部調查；該氧氣瓶也已經由工程師重新罐氣，確保飛行中可以使用。由於飛機停在停機坪，因此嫌犯很可能是熟悉飛機構造，且在機場內部有通行許可的人員。

值得注意的是，這已經是第三起氧氣瓶遭放氣事件。在8月17、18日，有兩架從香港抵達多倫多的飛機，被發現共有13瓶氧氣瓶遭部分或全部放氣，目前國泰航空集團已著手調查。據悉，當飛機發生緊急狀況造成艙內減壓時，機上氧氣瓶可讓機組人員在機艙內移動，協助需要幫助旅客。