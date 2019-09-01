南韓月中正式將日本踢出貿易白名單！　日表明：無意協商

▲ 二戰徵用工案挑起日韓貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日本通過將南韓從貿易優惠待遇國中剔除，8月28日起生效，而南韓正式將日本踢出白名單的日子也進入倒數。南韓《戰略物資進出口告示部分修正案》目前正在國民參與立法中心網站上公開徵求民眾意見，3日截止後經政府最後審查，預計月中定案及生效。

南韓產業通商資源部並未公開目前為止徵到的民眾意見，但該篇貼文在國民參與立法中心網站點閱次數已經超過2000，而其他同時期發布行政預告的法案點閱次數大多低於1000，明顯高出許多。

根據《韓聯社》，日本預告將南韓踢出白名單的《輸出貿易管理令》時，光是在國內就收到逾4萬條意見。南韓政府人士則說明，兩國收集意見的方式完全不同，雖然不會達到日本的4萬條，數量還是相當可觀。

產業通商資源部部長成允模此前曾表示，若日方在此期間提出交涉，南韓隨時願意回應。南韓政府發布行政預告以前也事先通報日方修正案主要內容及說明修法程序，但在徵求意見期間，日韓並未進行協商。

日本經濟產業大臣世耕弘成8月15日曾在內閣會議後的記者會上指責，南韓並未提出強化對日出口管制的根據及細則，要求韓方出面說明，但也表明態度，「無意出面（與南韓）協商。」

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