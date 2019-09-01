「13號玲玲、14號劍魚」颱風可能接連生成　模擬路徑曝光！周三起變天

▲目前東沙島有個熱帶性低氣壓，菲律賓東方海面有個擾動，李孟軒說，都可能增強成颱風。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

雙颱可能接力生成！中央氣象局預報員李孟軒表示，位於南海東沙島的熱帶性低氣壓，周一（2日）發展成今年第13號颱風「玲玲」機率較高，對台灣天氣沒直接影響；而位於菲律賓東方海面的擾動也有機會變颱風，可能影響台灣天氣，至於影響程度如何還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第14號颱風「劍魚」（Kajiki，日本提供，星座名稱）。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（1日）受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東半部一整天有短暫陣雨或雷雨，其中以台東、恆春半島雨勢較大，而西半部以午後雷雨為主；溫度方面，各地高溫約32至35度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周一、周二（3日）天氣較好，花蓮、台東和恆春半島有短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主；周三（4日）起至周六（7日）低壓帶影響，花東、南部一整天有雨，其他地區以午後雷雨為主。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在東沙島海面，向西南西移動，時速18公里。李孟軒表示，目前結構還沒有到很好，今成颱機率較小，周一成颱機率較大，未來朝海南島附近移動，對台灣天氣沒直接影響。

而菲律賓東方海面還有一個擾動，李孟軒說，逐漸發展增強中，有機會變颱風，周一再看會比較確定；但該熱帶系統未來動向不明確，先偏北走，之後走法分歧度滿高，可能對台灣天氣有影響，但影響程度還要再觀察。

▼熱帶低壓、擾動發展中。（圖／氣象局）

▼「準玲玲」颱風往海南島前進，對台灣天氣沒直接影響。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬兩個熱帶系統的未來動向。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▼美國GEFS系集模式最新模擬菲律賓東方海面的擾動未來路徑。（圖／翻攝Tropical Tidbits）