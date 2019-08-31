「玲玲」還不知在哪！下週熱帶擾動活躍　週三低壓北抬轉有雨

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到南方雲系北移，東南部、恆春半島雨勢明顯，不過跟30日相比會較減緩。值得注意的是，9月4日開始南海有一低壓帶北抬影響台灣，屆時將會再度轉為有雨的天氣型態。至於可能會生成的玲玲颱風，官欣平則說目前尚未確定生成位置，簡單的說就是「玲玲在哪裡還不知道」。

中央氣象局預報員官欣平指出，今(31)日持續有南方雲系北移，東半部及恆春半島一整天有局部短暫陣雨或雷雨，其中在東南部及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，西半部地區上午之前也有些零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨，預計降雨範圍跟雨量都會較稍減。

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▲雷達合成回波圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿「週末防午後對流 下週熱帶擾動活躍」，指出今(31)日台灣附近水氣漸減，各地多雲時晴，白天悶熱；山區午後有局部陣雨或雷雨，中南部部分平地亦有受影響的機率。今日氣溫：北部24至35度、中部24至35度、南部23至35度、東部23至35度。

吳德榮表示，明日至下週二(1至3日)台灣附近水氣少，各地多雲時晴，白天悶熱；午後有局部陣雨或雷雨，大部分在山區，部分平地受影響，北台灣平地機率較低。下週三至五(4至6日)台灣附近水氣再度增多，高溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率。