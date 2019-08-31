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嘉市「愛不遺忘，憶起幸福」　提醒民眾早篩檢防失智

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▲▼ 嘉義市舉辦「愛不遺忘，憶起幸福」，市長黃敏惠呼籲民眾早期篩檢，預防失智。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市舉辦「愛不遺忘，憶起幸福」活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局31日與國際扶輪3470嘉義地區及陽明醫院在東區體育館共同舉辦「愛不遺忘，憶起幸福」搶救記憶鬥陣行活動，現場有免費失智篩檢外，更結合體適能測驗、骨質疏鬆檢查、營養諮詢、趣味攤位與精彩節目演出。市長黃敏惠也特別到場呼籲民眾進行篩檢，早期發現、早期治療。

▲▼ 嘉義市舉辦「愛不遺忘，憶起幸福」，市長黃敏惠呼籲民眾早期篩檢，預防失智。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市「愛不遺忘，憶起幸福」活動現場有免費失智篩檢、體適能測驗及骨質疏鬆檢查。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，雲嘉嘉區為全台老化程度最高的縣市，而隨著年齡老化，罹患失智症的比例亦越來越高，研究顯示65歲以上長輩約每12人即有1位失智者，而80歲以上則每5人即有1位失智者，90%以上住在社區由家人照顧，失智症帶來的衝擊不僅是病患本身，家屬亦常一起捲入混亂中，為促使民眾能夠早期發現、早期治療，失智症篩檢有其必要性，一旦發現家中長輩有早期失智症之可能，市府團隊會協助轉介醫院確診與治療，現在長照2.0更提供許多資源可以預防或延緩失智。

黃敏惠感謝扶輪社及陽明醫院，里長、鄰長及里幹事參加失智篩檢種子訓練，藉由訓練提高對初期失智長輩的敏感度，提醒里民儘早帶長輩早期篩檢。

國際扶輪3470地區李松江總監提到，透過這樣的一個大型篩檢活動由扶輪社員親手服務，讓民眾可以用比較輕鬆自然的態度來看待失智症，也透過活動讓大家對失智症的早期症狀提高警覺及早介入，預防與延緩失智，減緩後續對家庭及生活上的衝擊與負擔。

陽明醫院謝景祥院長說，智力、肌力和骨力對健康都很重要，強調維護長輩的智力、肌力和骨力最重要的就是營養均衡和規律運動，希望參與的民眾做完檢測後，經專家營養諮詢和運動指導下，都能了解如何照顧自己的智力、肌力和骨力。

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關鍵字：

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