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AIOT咖啡機、大數據送禮平台　台青上海創業飆創意

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▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲iDrip財務長王家浩（左）和其團隊研發物聯網智能手沖咖啡機，得到青創大賽二等獎。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

台青創業點子多，2019上海海峽兩岸青年創業大賽總決賽昨（30日）於金山舉行，371個報名項目中199個來自台灣，奪下一等獎和兩個二等獎名額。表現亮眼的台青團隊中，包括iDrip的AIOT智能手沖咖啡機、菁英魔法學院、岩寬生醫的預防醫學方案、「贈餘生」送禮App等，均結合前沿的創新領域，同場飆創意。

▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行，創業者介紹自己的項目。

本屆於上海金山舉辦的兩岸青創大賽以「創意改變夢想、創業改變未來」為主題，今年收到共371項報名項目，資訊產業152件、文創領域115件、生命健康領域87件、無人系統17件。若按地區分，有199個來自台灣、占53.64%，大陸106個、香港53個、海外13個。

iDrip是AIOT物聯網智能手沖咖啡機品牌，去年4月創意發想後，從設計到研發、生產，僅花一年多的時間就在今年5月於台灣上市，受創投界熱烈關注。他們蒐集超過20名世界冠軍咖啡師的沖泡手法數據，用戶只要將咖啡包放入，咖啡機就會自動現沖「冠軍咖啡」，其搭配的APP還能記錄自己的飲用習慣，或協助設計最符合自己的沖泡手法等。

▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

在本屆大賽中順利奪得二等獎，iDrip財務長王家浩表示，為了網羅咖啡大師的技術，他們幾乎是「一有世界比賽的冠軍誕生，就馬上飛過去洽談授權」，目前已和日本的蔦屋家電合作，在海外也推出與汽車品牌奧迪的聯名款，經過今年4月於上海咖啡展試水後，認為商機迅速成長，預計今年底、明年初西進打入市場。

獲得一等獎的岩寬生醫創辦人陳槿唐同樣來自台灣，畢業於北一女和台大的她外型亮眼，與團隊夥伴深耕「預防醫學研發之醫療及產品發展計畫」，利用溫和植粹成分、4D立體專利水膜磁技術，研發對幼兒、動物、環境無害的生醫產品，並幫助高敏感膚質族群。

▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲陳槿唐獲一等獎。

另一位來自台灣的創業者鄭宇森原往返台北、深圳兩地從事物流行業，本次特意來上海參賽，看好大陸送禮市場規模達兆元人民幣，每個人都有送禮需求，但往往也因此傷透腦筋，提出新穎的「贈餘生」送禮App概念。

她表示，「贈餘生」平台概念，係可透過大數據資料蒐集，推薦用戶合適的贈禮選項，並在用戶親自或平台代為送禮時，提供送禮當下的紀錄、開禮直播的服務等，他們堅持不導購，著重送禮的核心在於溫度，而非物品價值。

▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲鄭宇森和她的團隊提出「贈餘生」送禮App概念。

2019上海海峽兩岸青年創業大賽今年是第四屆舉辦，為金山區近年力推兩岸青年創新、創業的重點項目，今年與歌唱選秀節目看齊，融入「導師戰隊」概念，讓業界先進於競賽過程中，輔導創業團隊成長，包括金山區委書記趙衛星、上海台辦副主任李驍東、上海台協副會長李崇章等出席30日的決賽暨頒獎典禮，指導和見證青創團隊獲獎，並承諾會為青年人才來上海就業、創業提供更好的環境。

▲▼2019上海海峽兩岸青年創業大賽在金山舉行。（圖／記者陳政錄攝）

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