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他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄：222萬「超狂商品」第一天就賣掉！

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他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄（圖／翻攝虎撲論壇）

▲中國大陸網友親身體驗好市多，第二天才成功擠入賣場內。（圖／翻攝虎撲論壇）

記者黃君瀚／綜合報導

好市多中國大陸首家旗艦店27日開幕，短短4小時就因為人潮塞爆宣佈暫停營業，隔天重新開張出動大量保全嚴格控管人數，讓大批粉絲一窺究竟。就有網友逛了一圈後震撼了，徹底顛覆了過去對超市的想像，忍不住大讚產品好、CP值高，「去了趟COSTCO，簡直突破了我認知的極限！」

中國大陸網友29日上午在「虎撲」論壇發文，提到近日上海開了一間好市多，他和朋友相約一起去逛逛，「這家超市要收會員費，辦卡優惠下來199元（約新台幣887元）。」他事前聽說已有14萬人花了年費加入會員，本來是不太相信的，結果開幕當天人滿為患，周邊幾個主要街道交警封路，中午就不讓人進入商場，「這火爆程度堪比周杰倫演唱會了」！

他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄（圖／翻攝虎撲論壇）

▲好市多販售的超大隻龍蝦平常相當罕見。（圖／翻攝虎撲論壇）

有了第一天的經驗，他和朋友第二天起了個大早再度前往挑戰，8點多就到了現場排隊，沒想到仍然排了1個多小時才能成功擠進店內。逛了一圈後，他稱讚好市多販售的商品確實不錯，如CK內褲3條只賣159.9元（約新台幣713元）、臉盆大的提拉米蘇99元（約新台幣441元），甚至還有賣超大、10斤（約5公斤）重的龍蝦。

結束了好市多初體驗，大陸網友表示以前覺得上海的山姆會員店（Sam's Club，沃爾瑪公司旗下）已經很高端、東西CP值很高了，結果現在才發現「COSTCO比山姆還來的（得）火爆」！他說，這些年總認為現在是網購的時代了，線下實體超市都快不行了，直到今天才徹底改觀，「現在看來像山姆和COSTCO這種中高端的超市會成為一線城市的主流了。」

他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄（圖／翻攝虎撲論壇）

▲提拉米蘇、乳酪塔一類甜點Size同樣驚人。（圖／翻攝虎撲論壇）

文章貼出後，不少大陸網友直呼開了眼界，「超市裡面賣愛馬仕、香奈兒倒是刷新了我的認知」、「說實話這種營銷模式在中國還是挺新奇的」、「只希望他的退貨政策國內別被玩壞了，大城市開絕對是火爆的」、「來瀋陽開店吧，在渾南開一個，讓我買爆它」、「很多人不懂，卻總是說中國網購多好、美國人那麼土只會去COSTCO這樣的超市，真的是井底之蛙又夜郎自大！」

實際逛過好市多的網友幾乎都是稱讚，「汽油還超便宜，你說氣人不氣人」、「其他的（賣場）趕緊倒閉吧，東西價格一般，服務態度也一般」、「主要是貨真價實！又比國內其他超市便宜一點」、「第一次逛COSTCO時候確實震驚了，刷新了我對物美價廉的認知，原來以前看到的都只是價廉而已」、「最貴的愛馬仕項鍊50萬（約新台幣222萬元），第一天就被買走了，美方管理層聽說已經震驚了。」

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