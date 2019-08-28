精心打扮見男友…長髮妹2天後「腿部殘缺」慘死河中！家屬翻監控怒指真凶

▲長髮妹精心打扮赴約，2天後慘死河中。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省無錫市一位29歲楊姓女子22日蹊蹺失蹤，2天後「腿部殘缺」慘死河中！事發當晚，她化著美美的妝，和剛交往2個月的男友一起參加家庭聚會，不久便一同離開。不料，幾個小時後，男友突然報案稱，女友墜河失蹤。楊女家人翻看事發監控畫面後，一口咬定「男友是殺人凶手」！

據《紅星新聞》報導，死者楊丹丹性格開朗，為人處世很淡定，從未流露出對生活的失望，和老公已經分居2年，最近正在協商離婚，還有一個10歲的孩子。大約2個月前，她和已喪偶的青梅竹馬開始談戀愛。

她22日下午3點左右接到律師電話，「可以和老公辦理離婚了。」因男友當晚有個家庭聚會，她還化妝陪同參加，飯後一起離開。不料，談姓男友10點39分突然報案稱，女友墜河失蹤。警方經過2天的搜索，24日找到楊丹丹屍體，並發現遺體腿部殘缺！

楊丹丹姐姐翻查了墜河附近的監控發現，妹妹疑似墜河前和男友以及男友父親發生爭吵，「晚上8點半談男父親來到現場，和兒子交談了一陣後，幾次想要拉站在一旁的我妹妹上車，但都沒成功；9點03分談男騎著電動單車往石新橋方向（楊丹丹家的方向）駛去，妹妹步行跟在後面。」

▲遺體腿部還殘缺。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

楊丹丹的家屬覺得她的去世有很多疑點，「第一，出事時丹丹一隻鞋在出事地點，另一隻在橋下，包包在橋上，如果在氣頭上應該是挎著隨身的包包一起墜河；第二，談男說他和丹丹沒有爭吵，但是監控顯示事發前他們在拉扯；第三，丹丹墜河後，談男沒有立即報警，反而等了很久才選擇報警。」

家屬認為，談男有很大的作案嫌疑，「我們懸賞一萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）尋找目擊者；她還這麼年輕，不能這樣不明不白的死了。」

對此，談男解釋，事發時他推著電動單車在後面走，女友走在前面，沒有看到她墜河，但是聽到了水聲。他還悲痛表示，「她生前很信任我，一些不開心的事情都會跟我講，她是一個命苦的女孩。」

▲家屬發佈懸賞。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

他說，一直都在配合警方調查，對於女友家屬的懷疑，自己問心無愧，「事實能證明一切，法律不會冤枉一個好人，更不會放過一個壞人的。」談男還說，女友的去世讓他也很痛苦，「我現在就等警方早點查明，早點讓丹丹入土安息。」

無錫市惠山公安分局長安派出所一工作人員表示，正在調查案件當中，已向家屬溝通過目前的調查情況，具體案情不方便透露，「但現有調查情況與家屬的言論有一定的出入。」