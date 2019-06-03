華聞快遞／港私人住宅價格連升4月　一季度房價升8.65%

▲香港山頂豪華公寓。（圖／CFP）

《香港》私人住宅價格連升4月 一季度房價升8.65%

統計數據顯示，4月香港私人住宅價格指數升至390.5，按月上升3.17%，價格更是連升4個月。4月香港整體樓價則按年升3.6%，總計2019年一季度香港房價已升8.65%，離歷史高位僅差1.1%。據悉，租金方面，4月私人住宅租金指數升至194.5，按月升0.57%，升幅較前一個月收窄0.16%。（中新社）

《廣東》省GDP今年將突破10兆人民幣大關

廣東省長馬興瑞3日表示，廣東GDP從1949年的20.3億元（人民幣，下同，約新台幣92.5億元）增加到2018年的9.7兆（約新台幣44兆），近30年位居中國大陸前列，今年將突破10兆人民幣大關；2018年全省外貿進出口總額7.16兆人民幣、約占全大陸1/4、連續33年居首位，累計實際利用外資4470億美元、占全國1/5強；全省規模以上工業企業達4.75萬家。（澎湃新聞）

《北京》陸一季度累計新增減稅2.4兆 製造業淨減稅2170億

大陸國家稅務總局最新統計顯示，1月份至4月份全國累計新增減稅5245億元（約新台幣2.4兆）。分行業來看，製造業減稅效果最為明顯，實現淨減稅476億元（約新台幣2170億元），占總減稅金額的比例超過四成，居所有行業首位；批發零售業實現淨減稅416億元；建築業、房地產業、交通運輸業分別實現淨減稅32億元、12億元、7億元。（經濟日報）

《廣東》2018研發經費支出超2500億人民幣

據悉，2018年廣東研發經費支出超過2500億元（約新台幣1.13兆），PCT國際專利申請量約占全國一半，區域創新綜合能力保持全國第一，成長出華為、騰訊、廣汽、格力、美的等具有強大創新能力的世界級企業；國家級高新技術企業達4.5萬家，先進製造業增加值占規模以上工業增加值比重達56.4%。（澎湃新聞）

▲廣州白雲區大源村一物流園快遞公司開始忙碌，快遞員忙著分揀包裹。（圖／CFP）

《北京》陸5月物流業務活動繼續保持活躍

中國物流與採購聯合會6月3日發佈了5月份中國物流業景氣指數。該指數保持在52%以上的擴張區間運行，反映物流業務活動繼續保持活躍，具體來看，5月份，新訂單指數為53.1%，比上月回落2.1個百分點，顯示出物流業需求增速有所放緩。另外，5月份，從業人員指數回升0.3個百分點，至49.3%，仍位於收縮區間。（央視新聞）

《山西》一季度大同規模以上工業完成產值1283億

據悉，大同市一季度規上工業完成產值282億元（約新台幣1283億元），同比增長14%；增加值完成87.7億元，同比增長10.8%，高於年度目標任務4.3個百分點，高於全省平均增速2.6個百分點；截至一季度末，該市已開復工專案89項，總投資553.6億元；到5月底，計畫開復工專案135項，總投資914.8億元，開、復工率達61%。（山西日報）

《浙江》台州自主研發工業互聯網平台 助力企業數位化轉型

台州提出以行業搭平台和大企業建平台等形式，深化工業互聯網（編按：網際網路）融合應用，探索建立一批區域級、行業級、企業級工業互聯網平台。目前，台州工業互聯網平台擁有工業資料、公共服務、資源集成、創新應用四大服務，開發APP24個，入駐專家4000多位，註冊企業兩萬多家。（浙江日報）

《北京》順義加快推動5G產業發展 產業基金達4000億人民幣

近年來，北京順義區全力構建「3+4+1」的高精尖主導產業新格局，加快推動以5G為代表的新興產業發展。據瞭解，目前順義已成為北京第二大融資租賃聚集地，國創基金、國投基金等80余支優質基金先後落戶，基金管理規模達到1.8萬億元，其中產業基金4000億（約新台幣1.8兆），將為5G產業發展提供強有力的金融保障。（科技日報）

▼北京大樓 。（圖／CFP）