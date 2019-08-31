KTV借打火機...一個小動作害少女被甩30多下巴掌！打到左眼撕裂傷

▲新莊少女遭一群人霸凌。（圖／翻攝爆廢公社二館影片截圖）

記者錢玉紘／綜合報導

新莊少女遭到霸凌，涉事的13名青少年也全部移交法辦，事件引起社會震驚，但事實上，整件事的起因只為了一個小小的打火機，害少女被掌摑30多下，不但被大量髒話言語羞辱，臉頰也被打到瘀青，左眼還有撕裂傷。

據了解，遭到霸凌的15歲呂姓少女在29日晚間，與18歲的高姓少女、14歲葉姓少女和13歲彭姓少女等人，一同前往新莊的一家KTV唱，席間，呂女因為想借打火機，結果用完後不小心丟到高女的身上，惹對方不開心，發生口角，現場的人也幫高女嗆聲，一行人在晚間8點多時，把受害少女帶到一個國小內，開始狂賞巴掌。

13名青少年把受害者團團圍住，狂飆髒話，還輪番呼巴掌，呂女共被打了20幾下，而其他人在一旁觀鼓譟，有人拿著手機錄影、有人只顧著低頭滑手機，就是沒有人上前制止。其中一名女子，看到受害者因疼痛、委屈而哭泣時，竟然還囂張地嗆聲說：「哭X小啊！」。



一連串巴掌和叫囂聲吸引附近居民注意，並透過窗戶用手機錄下來，報警處理。警方到場後逮捕13名涉案人士，受害少女則是被賞了30多下巴掌，導致雙頰紅腫瘀青，左眼也有撕裂傷，而霸凌青少年們被帶到警局後，還辯稱「我們只是在玩鬧」，行徑囂張。

目前其中3人被依傷害罪嫌移送地檢署及法院少年法庭處理，而另10名在場鼓譟的圍觀者依妨害秩序罪移送。新北市長侯友宜獲報後，已要求新北市教育局啟動調查機制，召集涉案學生、學校校長及學輔人員召開專案會議，並對被害少女及施暴的未成年學生進行後續輔導。