新莊13人霸凌是「同學在玩」...中聯會陣頭男嗆鄉民：我女人自己管！

▲網友自稱「新莊霸凌女」的朋友，在臉書放話。（圖／翻攝自臉書）



記者錢玉紘／綜合報導



新北市一名15歲少女疑似因為在KTV和人起糾紛，被10幾名青少年帶往附近的國小，逼到牆邊遭狂甩巴掌。這起霸凌事件在網路上引起熱議，有網友發現，一名自稱霸凌女朋友的人在臉書上放話表示「林北的女人自己教」，態度囂張，還標註某陣頭，但該宮廟立即跳出來澄清表示，這些人跟他們根本無關。

這幾張截圖在臉書上瘋傳，這名網友貼出照片，並嗆說，「不過是同學間吵架而以有必要鬧這麼大？林北的女人自己教，還不用麻煩你們這些鄉民齁，哥我維持社會秩序，我七辣維持校園秩序」、「要試水溫的可以試試看，鄉民們還是別插手的好」。

貼文引起廣大討論，更讓網友灌進他的臉書狂洗版留言，目前原文已刪，有另一則貼文則說「剛剛我電腦被駭客入侵」。

由於該男貼文時還嗆自己是某會的人，甚至標註地點在一處宮廟，已經造成該宮廟極大困擾，發文澄清指出，「此等人物與本堂無關，我們內部並無這些小朋友，麻煩各位網友別亂傳，截圖的也麻煩你們先查明訊息是否正確，以免造成本堂困擾及不必要的誤會！」、「這位小鬼，真的造成我們很大的困擾」更在留言處提醒網友理性看待，畢竟可能是只想騙讚騙人氣的假帳號。

▲宮廟澄清不認識該網友。（圖／翻攝自臉書）

這起霸凌事件發生在29日晚間8時多左右，穿著藍色上衣的少女被人群包圍，其中一名少女則不停對她甩巴掌，短短20秒那就打了至少8個耳光，旁邊的同夥也不停狂笑「喔喔，再1下再2下」、「她哭了啦，哭三X喔」、「你不會繼續洗（打）喔」，接著又換來一名黃衣少女繼續甩巴掌，直到影片結束。

警方接獲民眾報案後將受害少女、13名涉案人帶回警局偵辦，初步了解應是因為在KTV借打火機引起的糾紛，受害少女疑似不小心將打火機丟到其中一名女子身上，結果就慘遭眾人甩耳光，訊後其中3人被依傷害罪嫌送辦，另10名在場鼓譟、圍觀者則依妨害秩序罪移送。

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