周湯豪突襲KTV陪唱《i GO》　粉絲驚呼「這輩子最難忘的生日」

以《帥到分手》衝破1億YouTube觀看次數的周湯豪先以新歌《i GO》締造6冠王神曲紀錄，全新創作EP《WHAT A LIFE》7/25正式發行後，更一口氣橫掃數位及實體銷售榜共12個冠軍。

號稱認真魔人的他，每次推出新作，總是竭盡所能打破現有唱片宣傳框架，不斷思考透過什麼方式才可以拉近他和歌迷的距離，繼先前破天荒與網紅「丟丟妹」合作直播叫賣專輯，這次周湯豪又突發奇想，（8/17）從西安返台後，周湯豪便直奔西門錢櫃突襲KTV包廂。

行動一開始，周湯豪先默默觀察，耳貼包廂門口，偷聽門後是在唱什麼歌？只要是唱他的歌，它便會把門推開亂入合唱，與現場客人一起瘋唱《i GO》！短短1小時內，便一口氣亂入了10間包廂，讓整間KTV頓時陷入《i GO》瘋潮，不但引來熱情女客將臀部對著周湯豪，激情熱舞大放送，還有客人主動打開包廂邀周湯豪亂入同歡！他說：「大家小心點唱，唱到一半MV裡的人可能會跑出來！」其中還有一間包廂是開慶生趴，周湯豪亂入後不忘唱《i GO》為壽星慶生，令這名幸運兒又驚又喜，大呼「這輩子最難忘的生日」！

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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