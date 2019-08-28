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萬華刀棍惡煞尋仇「10多人砍2少」　宮廟榕樹下前倒地噴血

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▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，地上及機車上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市萬華區萬大路187巷的巷弄內，28日凌晨0時許傳出有少年遭砍。17歲的王姓少年與19歲的李姓少年，晚間與一群友人坐在機車上聊天，突然間一群惡煞騎車衝上來，見到王、李兩人就上前持械追打，其中李少遭對方砍傷，王少也被球棒打傷，友人見狀嚇傻，待惡煞跑走後才報警，警消到場迅速將負傷的2人送往鄰近的醫院救治。

據了解，遭砍的一方有7、8人，當時聚集在萬大路187巷3弄內，一處三太子宮旁的榕樹下聊天，而砍人的惡煞人數約有10餘人，分乘7、8輛機車直衝而來，似乎有針對性的只對王、李2名少年動手。

惡煞手持西瓜刀、球棒等武器，追打在坐在機車上的2人，犯案後隨即騎機車逃逸，友人根本還搞不清楚發生什麼事，只見到2名少年受傷噴血，並且痛的苦苦哀嚎，嚇得趕緊打電話報警。

警消獲報後很快就趕抵現場，只見李姓少年手臂及背部有刀傷，身上衣服被血染紅，地上及機車上也有大片血跡；王姓少男則是痛的哇哇大叫，救護人員到場後，趕緊將2人分別送往鄰近的台大及和平醫院救治，目前2人並無大礙，正在接受治療中。

警方詢問當時聚集在場聊天的友人，但所有人皆推辭不認識砍人的惡煞，也對這起糾紛意外並不了解。事後警方派請鑑識人員到場拍照採證，也調閱附近監視器影象，試圖要找出砍人的惡煞，目前已經鎖定2部機車及車上的3人展開追緝中，警方表示，目前雙方糾紛發生的原因不明，警方還在釐清當中，待砍人的惡煞到案後，將會依傷害及聚眾鬥毆等罪名，移送台北地檢署偵辦。

▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲鮮血在地上還造成許多血腳印，可推斷當時現場十分混亂。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲一旁的長椅上也留有些許血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區警方派請鑑識人員到場拍照採整。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲事發地點就在萬華一處巷弄內宮廟前的榕樹下，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華一處宮廟前的榕樹下，28日凌晨發生少年遭砍的事件，警方目前正在根據監視器影像緝捕犯嫌中。（圖／記者趙永博攝）

▲該案目前正由萬華分局西園派出所偵辦中。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：少年,糾紛,追砍,砍人,西瓜刀,球棒,尋仇,巷弄,萬大路,宮廟

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