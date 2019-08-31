新莊霸凌「第一人稱視角」影片曝光　13人包圍狂甩20巴掌：哭三X啦

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記者趙蔡州／綜合報導

一名15歲少女疑似因為在KTV和人起糾紛，竟然就被10多人帶往國小狠甩20多下巴掌，旁邊還有人一邊錄影一邊嘲笑受害者，警方獲報後立刻將13名涉案人帶回偵辦。而在臉書社團30日又有網友曝光新的「第一人稱」影片，明顯是由現場其中一名加害者所拍攝的，畫面也立刻引發網友熱烈討論。

事件發生在29日晚間8時許，穿著藍色上衣的少女被人群包圍，其中一名少女則不停對她甩巴掌，短短20秒那就打了至少8個耳光，旁邊的同夥也不停狂笑「喔喔，再1下再2下」、「她哭了啦，哭三X喔」、「你不會繼續洗（打）喔」，接著又換來一名黃衣少女繼續甩巴掌，直到影片結束。

▲新莊13人霸凌少女打到哭，「第一人稱」正面影片曝光網瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

影片曝光後引起各界熱烈討論與關注，有人說，「在旁邊看的人也很可惡」、「打人者和旁觀者應該和父母一起出來道歉」、「提告所有現場者連帶賠償，心靈傷害一輩子」、「不管發生什麼事，霸凌真的很不應該」、「丟打火機沒丟準就被打，這社會到底怎麼了」、「判刑啦，讓他們知道什麼叫對自己做的事負責。」

警方接獲民眾報案後將受害少女、13名涉案人帶回警局偵辦，初步了解應是因為在KTV借打火機引起的糾紛，受害少女疑似不小心將打火機丟到其中一名女子身上，結果就慘遭眾人甩耳光，訊後其中3人被依傷害罪嫌送辦，另10名在場鼓譟、圍觀者則依妨害秩序罪移送。

