她「遭甩20耳光」臉紅腫啜泣！霸凌女嗆：哭X小　13人全被送辦：只是在玩鬧

記者林昱萱／新北報導

一名15歲少女日前疑似因為在KTV和人起糾紛，竟就被10多人帶往國小狠甩巴掌，而被打的少女也不敢聲張，只能不斷啜泣，怎料對方竟然還怒嗆：「哭X小啦！」對此，警方獲報後，將13名涉案人帶回，更誇張的是，他們竟然還向警方辯稱，「我們只是在玩鬧」，行徑相當囂張。

▲少女遭一群人霸凌。（圖／翻攝爆廢公社二館影片截圖）

這起事件發生在29日晚間8時許，當時穿著藍色上衣的少女，遭人帶到國小猛甩20個耳光，更離譜的是，還有一名少女在短短20秒內，竟然就打了對方8個耳光，不僅將對方的雙頰打到紅腫，在看到對方哭泣時，還囂張地嗆聲說：「哭X小啊！」，而當時旁邊至少還有6、7人在看，有人拿著手機錄影、有人只顧著低頭滑手機，就是沒有人上前制止，接著另一名黑衣女子也上前打了受害少女一巴掌

這支影片在網路上發燒起來後，引發各界熱烈討論與關注，紛紛留言譴責，「在旁邊看的人也很可惡」、「打人者和旁觀者應該和父母一起出來道歉」另外，涉案的13人以及挨打的少女事後都已經被帶回警局，初步了解應是因為在KTV借打火機引起的糾紛，當時受害少女疑似不小心將打火機丟到其中一名女子身上，就因此慘遭眾人甩耳光。

此外，13名涉案人士已被帶回送辦，其中3名則被依傷害罪嫌送辦，而另10名在場鼓譟、圍觀者則依妨害秩序罪移送。

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