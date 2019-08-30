影／跟朋友狂甩少女20巴掌！霸凌者全被起底　她抖音嬌PO「萌萌綻放」遭灌爆

記者林昱萱／新北報導

一名15歲少女日前疑似因為在KTV和人起糾紛，竟就被10多人帶往國小狠甩巴掌，還遭對方怒嗆：「哭X小啦！」，而影片在網路上發燒後，引發網友們不滿，紛紛搜出霸凌者的臉書，甚至是抖音，並在底下留言灌爆。

▲女子遭一群人霸凌。（圖／翻攝爆廢公社二館影片截圖）

這起事件發生在29日晚間8時許，當時穿著藍色上衣的少女，遭人帶到國小猛甩20個耳光，更離譜的是，還有一名少女在短短20秒內，竟然就打了對方8個耳光，將對方的雙頰打得又紅又腫，更誇張的是，其物中一名女子，看到對方因疼痛、委屈而哭泣時，竟然還囂張地嗆聲說：「哭X小啊！」。

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影片被上傳到網路後，引起網友撻伐，也肉搜出霸凌者的臉書，甚至是抖音，而目前幾名霸凌者的社群軟體，以及抖音上的各種裝可愛影片，都被網友留言灌爆，要求她們出來解釋為什麼要打人。此外，涉案的13人以及挨打的少女事後都已經被帶回警局，初步了解應是因為在KTV借打火機引起的糾紛，當時受害少女疑似不小心將打火機丟到其中一名女子身上，就因此慘遭眾人甩耳光。

另外，13名涉案人士已被帶回送辦，其中3名則被依傷害罪嫌送辦，而另10名在場鼓譟、圍觀者則依妨害秩序罪移送。