文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

▲▼ 承億文旅全台旅店可用秋冬補助再送住宿卷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



交通部規劃「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」9月1日正式起跑，更將補助金額提高到每房1000元。全台最大文創設計旅店集團-承億文旅加碼推出買一晚再送一晚住到2020，除第一晚可使用秋冬旅遊補助$1000元入住外，贈送第二晚為承億文旅集團住宿券，不限館別至2020年底全台六館皆可適用。集團表示將優惠延長就是要讓旅客跟著承億文旅全島走透透。另外，更針對軍、警、消、醫界人士推出優惠方案，只要出示職業證件即可享有專屬房價。

▲▼ 承億文旅全台旅店軍、警、消、醫界人士只要出示職業證件即可享有專屬房價。（圖／記者翁伊森翻攝）

以一館一主題為特色而深受文青旅人喜愛的承億文旅集團，旗下共有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島及花蓮山知道等六家旅店共同響應政府政策。花蓮山知道原定價$5,500台灣白標準雙人房(間)自2019年9月1日起至2019年9月30日，週日到周五優惠價$2,800(間)並加贈一張承億文旅集團雙人房住宿券，住宿券使用期限至2020年12月底，若再使用政府秋冬補助$1,000元，等同$1,800即可輕鬆入住承億文旅集團旗下分館共兩晚。

▲▼ 集團桃城茶樣子館內「隨處樂料理廚房」消費不限金額即贈送烤半雞或伊比利豬火腿一盤。（圖／記者翁伊森翻攝）

集團董事長戴俊郎表示，承億文旅就是希望陪伴所有旅人環島，各城市旅店致力濃縮每個城市的文化特色縮影，我們期許旅行這件事，應該要遍地開花。

旗下分館之一的桃城茶樣子於今年(2019)由易遊網舉辦之「全台最美飯店」票選榮獲全台最高票，更是世代文青旅客必住搶打卡的設計飯店。平日入住穀雨雙人房一晚原價$7,500(含兩客早餐)，2019年9月1日至9月30日，凡訂2019白露秋霜專案優惠價$3,450元起，可搭配「秋冬旅遊補助$1000」，至館內「隨處樂料理廚房」消費不限金額即贈送烤半雞或伊比利豬火腿一盤。訂房請洽： http://www.hotelday.com.tw/