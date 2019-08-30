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驅離太陽花占政院　馬英九出庭：無需由總統下令，我無罪！

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▲馬英九被控殺人未遂案開庭_馬英九到場。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九以被告身分出庭。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

2014年太陽花學運期間攻佔行政院，大批警力展開驅離行動，造成37位民眾受傷濺血，周榮宗等30位民眾自訴控告當時總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、北市中正一分局長方仰寧等人涉嫌殺人未遂罪，歷經5年訴訟，台北地院30日首度傳喚馬、江2人，與王、方一起以被告身分出庭，馬英九在說帖中強調，當時警察機關的作法是正確的，「並不需要由總統下令」。

馬英九出庭說帖全文如下：

本案發生在103年3月。當時參加太陽花學運的幾百個學生在3月18日晚上衝進立法院占領議場24天，要求行政院撤回函送立法院備查的《兩岸服務貿易協議》，並制定《兩岸協議監督條例》。

3月23日上午，我在總統府召開中外記者會，肯定年輕人關心國事、勇於參與的熱情，但認為實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價。

然而，當天晚上，數千群眾以暴力方式，違法闖入行政院，他們破壞門窗，進入一、二樓辦公室，準備占領後阻撓第二天公務員上班，以癱瘓中央政府。這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關安全與社會秩序，這是合法、必要、而且符和多數民意期待。

對於這些群眾，當時臺北市警察局主動依法勸離或驅離，以恢復行政院的安寧秩序，是正確的作法，符合警察機關處理群眾事件的標準作業程序（SOP），並不需要由總統下令。但自訴人周榮宗在103年4月1日刑事自訴狀中指控我當時下令行政院長江宜樺以武力驅離群眾，造成民眾受傷流血，所以構成「殺人未遂」等犯罪。這完全不是事實，因此，我無罪。

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

▲太陽花學運反服貿有大批民眾衝進行政院內或在院外靜坐。（圖／本報資料照）

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