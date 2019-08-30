航空業學者籲訂罷工預告期！　林佳龍：支持並配合政院

▲交通部長林佳龍回應罷工預告期。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

民國98年8月8日台灣發生莫拉克風災，今年剛好是風災10周年，公路總局30日下午舉辦特展，邀請民眾及小林村村民共同參與，同時展出39幅由國家地理雜誌攝影師的攝影作品。交通部長林佳龍會後被問及罷工預告期時表示，交通部一直以來都持支持態度，行政院也有政委在跨部會協調，怎麼做會配合行政院協調。

針對學者呼籲應擬定7至9天的罷工預告期，林佳龍說，航空業罷工規範不夠明確，有警告性質，缺乏明確預告，如果能夠藉由幾次罷工建立更好的制度，除了保障勞工罷工權，同時也不會傷及旅客、旅行業者，現在行政院有政委在跨部會協調，包含勞動部、交通部等，出席任何協調會都是表達支持，整個政府是一體的，怎麼做會配合行政院協調。

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▲林佳龍出席莫拉克風災10周年特展。

林佳龍致詞時說，莫拉克風災都留在每個人心中很深的印象，死傷家屬一定最難過，社會是需要學習，避免以後又有人犧牲掉，公路總局當時做道路重建，是有形的看的到，無形的是觀念，前局長吳盟分當時率領5000名以上大軍到災區貢獻，公路建設更重視生態永續發展，也是人本的理念，公路會有溫度。

林佳龍指出，他上任至今不到8個月，假日、非假日都會到南橫走走，蘇花改也看到大家對原住民文化的尊敬，現在都在想怎麼共生、共好，台灣逐漸進到新的階段，觀念的改變還有很多工作要做。他強調，「小林村不會白白犧牲，會喚醒我們省思，讓國家地理雜誌呈現」。

▲大滿舞團用歌聲開場。

公路總局30日籌辦「複視：環境、公路、人－走過莫拉克風災」特展，交通部部長林佳龍、公路總局前局長吳盟分、總工程司鄧文廣、第三區養護工程處潘志萍、國家地理雜誌營運長蔡耀明、大滿舞團均與會，搜集珍貴文獻資料，並由國家地理雜誌攝影師跋涉數百公里重返災區拍攝，邀請民眾一起來回顧及省思環境、公路與人的關係。

「只是一個善念，只要是人都願意去做這種事情。」潘志萍表示，在莫拉克風災發生時，大家通訊失聯，他當時是台東段的養路士，在巡路過程發現一個小女童要回家，沒有想太多，只是一個善念，將女童背過急流、送她回家，只是舉手之勞而已，人生有多少10年，感謝公路總局改善許多機制，讓基層減少危險機會。

▲第三區養護工程處潘志萍謙虛說道，當下只是舉手之勞。

本次特展在公路總局幸福公路館特展區舉辦，以A區駐足、B區回顧、C區凝視、D區展望、E區影音休憩共五區規劃展出，一起回顧風災肆虐後路的流失與橋的消逝，看見不可思議的救援及公路總局修復工作的全新思維，攝影師紀錄的溫馨動人故事以及大自然與人類和諧共生的光亮。