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Google團隊揭露駭客史上最大攻擊iPhone事件！竊取文件和即時定位　蘋果獲報修復

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▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲Google Project Zero人員發現「可能是有史以來針對iPhone用戶的最大攻擊之一」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google旗下安全團隊Project Zero研究人員發現一系列遭駭客入侵的網站，這些網站主要會針對iPhone用戶發送惡意軟體，每周可能多達數千次，且可以運行多年。據外媒報導，這「可能是有史以來針對iPhone用戶的最大一起攻擊事件之一」，不過目前蘋果已修復相關漏洞。

Project Zero及其研究人員比爾（Ian Beer）周四（29日）在官方部落格發布文章指出，今年初Google的反間諜威脅分析小組（Threat Analysis Group，TAG）發現一小部分遭駭客入侵的網站，這些網站會針對到訪用戶無差別地進行水坑攻擊（Watering Hole）。用戶僅需造訪該網站即會遭伺服器攻擊，若成功擊破，用戶設備將被植入監控系統。Project Zero估計，這些遭駭客入侵的網站，每周皆有千人左右的造訪量。

TAG收集到5個完整且獨立的iPhone漏洞利用鏈，其涵蓋作業系統囊括iOS 10至最新版本的iOS 12，這意味著，這個駭客團隊的攻擊情況至少已長達2年之久。從這5個漏洞利用鏈中，TAG發現到14個針對漏洞的攻擊，其中7個用於iPhone的Web瀏覽器、5個用於攻擊核心，另有2個不同的沙箱逃逸（sandbox escape）漏洞。

▲▼Project Zero發現可能是有史以來針對iPhone用戶的最大攻擊之一。（圖／取自Project Zero　blog）

▲這5個漏洞利用鏈涵蓋iOS 10到iOS 12版本，顯示此攻擊可能已持續了至少2年。（圖／取自Project Zero blog）

Project Zero已於今年的2月1日向蘋果反映這個問題，蘋果則在2月7日發布的iOS 12.1.4安全更新修復上述漏洞。換言之，用戶只要升級了iOS，將不受影響。

據國外科技網站VICE的報導，一但駭客成功攻擊用戶的iPhone，即可將惡意軟體部署至該設備上。比爾指出，「植入的惡意軟體主要集中在竊取文件和上傳即時位置資訊，通常每60秒會傳送一次。」

除此之外，植入的惡意軟體也會從取用戶的鑰匙圈（Keychain），其中包含了用戶的帳號密碼及各種端到端（End-to-End）加密訊息應用程式的數據庫，如Telegram、WhatsApp及iMessage。雖然端到端的加密可保護訊息在遭截獲時不被讀取，但若駭客已破壞終端設備本身，則沒有用。不過比爾也解釋道，這種植入無法持續很久，若用戶重啟手機即可將其消除。

過去的攻擊通常會在本質上更具針對性，僅針對個體發送文本消息，導引其點擊惡意網站，如今這種攻擊則有範圍擴大的可能。比爾表示，「用戶往往會根據設備的安全性做出相應的風險決策，但事實上，如果你成為攻擊目標，安全保護絕不會消除攻擊風險。」

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