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王家俊／「韓朱配」最好的時機已經過去了

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▲▼朱立倫「能團結的最好」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫願促成韓朱合，卻未必願意「韓朱配」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼雲論,王家俊。（圖／王家俊提供）●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影及電影愛好者，勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

「韓朱配」最好的時機已經過去了。

韓國瑜與朱立倫這一個多月以來，從「郎未必有情、妹有點意思」，到如今「郎需情孔急、妹心如止水」。基層拱「韓朱合」或許有譜，但「韓朱配」最好的時機已經過去了。

李四川入韓營非韓朱聯姻

朱立倫和韓國瑜原本是國民黨內的兩條平行線。兩人的淵源要從去年底說起，韓國瑜當選高雄市長後，沒有透過正式管道找上朱系前新北市副市長李四川，備戰2020的朱立倫不太是滋味。但李有意幫韓穩住市政，憂心「韓流」提前破滅，國民黨也不用妄想2020年重返執政。界以為「韓朱聯姻」，但朱立倫不認為這是借將，因此對「李入韓營」耿耿於懷。

今年3月，國民黨群雄並起，朱立倫和王金平都決定投入總統初選，聲勢不墜的韓國瑜成為眾人尋求支持的目標。朱專程南下拜會，韓坦言，朱、王「手心手背都是肉」，他真的發自內心期待朱能「心想事成」。朱到南部當然是爭取韓的支持，甚至探詢韓是否可能續留高雄，但韓花言巧語打發。不久後，韓在黨內力拱下接受「徵召初選」勝出，這是韓、朱第二次錯身而過。


▼國民黨公布初選民調結果後，韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

韓朱三度沒有交集　朱已心冷

今年7月15日，韓國瑜從初選勝出，正式成為國民黨總統參選人，朱立倫屈居第三。當天下午，韓造訪朱辦，兩人閉門會談半小時。會後朱被問到是否擔任副手等，皆未回應，韓國瑜則指將連繫郭台銘。據了解，韓國瑜在會中未邀朱當副手，也沒請他出任競選總部主委等，朱已心冷，隨後赴美。兩人第三次交流，堪稱沒有回應的回應，沒有交集的交集。

在被韓國瑜冷處理一個多月後，衡量朱立倫當前的政治判斷，朱2016為「換柱」事件選總統重傷，死過一次，盤算「韓朱配」的勝算，及個人政治週期，朱是否願意選贏了當副手、選輸了再死一次？若受邀擔任韓國瑜競選總部主委，象徵國民黨內團結，避免韓選情崩盤，朱仍可能角逐2021年國民黨主席，或等待風起，另起爐灶再戰2024年，則是相對有可能的選項。


▼李四川（左）是韓國瑜催生「韓朱配」說客。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼0815災害應變中心李四川。（圖／記者賴君欣攝）

韓請李四川當說客　催生韓朱配

據了解，韓國瑜第一時間開出財經背景、國際觀等副手條件，首要目標在促成與郭台銘「韓郭配」，但郭出國避開核心戰場，近日確定出馬角逐，成為沒有結局的想望。韓副手第二人選是台積電創辦人張忠謀，消息曝光後，張自曝無意政治，韓再度落空。如今，朱立倫成為韓國瑜副手最後企盼，韓營認為「韓朱配」若民調大好，當然也是選項，且只能靠李四川去溝通，最後由韓三顧茅廬。

然而，政治聯姻如同一段關係，從互有好感、調情、互利，最後才是主觀意願結合，幾個條件缺一不可。儘管政治不是分贓，但絕對須有高度互信和默契才能搭檔，但若朱立倫若願意當韓國瑜的副手，韓能給朱什麼？在韓國瑜選情急轉直下之際，國民黨立委江啟臣敲邊鼓，藍營基層也希望促成「韓朱配」之際，朱立倫被請出來，一定很有感。或許此刻韓取之於朱的更多？

▼韓國瑜在座談會上被拍到神情疲憊。（圖／地方中心翻攝）

▲▼韓國瑜在座談會上被拍到神情疲憊。（圖／地方中心翻攝）

朱立倫要求反送中表態　韓營冷回

此外，對於香港「反送中」行動被視為是替民進黨催票，朱立倫日前在藍營開出第一槍，呼籲韓國瑜堅定支持自由民主、人權法制，「反送中」要成為國民黨的共同立場。不過僅獲得韓營冷回應。朱立倫也曾建議，韓國瑜爭取中間選民、年輕選民的支持，否則就永遠在同溫層裡取暖，結果可以預見；韓營也未必有具體承諾。韓、朱在心靈契合度上，形同陌路。

韓國瑜去年底掀起「極端政治氣候」，朱立倫當然不是受益者。朱立倫當初若有一絲一毫想要當韓副手的念頭，差不多也消失殆盡了。如今那股念頭或許早飄到九霄雲外。

「成功不必在我，但成功一定有我。」朱立倫30日臉書最新說法，似乎已經有了回應。

▼「韓朱配」被視為國民黨團結，有助韓國瑜選情。（圖／記者季相儒攝）

▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

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