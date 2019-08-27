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港警不批准28日「國泰城集會」　職工盟將提上訴：力爭到底

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▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲0813香港機場衝突。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威，國泰航空此前解僱多名曾參與示威或發表意見的員工，包括港龍工會主席施安娜。職工盟早前號召於28日在國泰城外發起集會，但是遭到警方發出反對通知書。對此，職工盟主席吳敏兒指，會就此上訴，並力爭到底。

職工盟早前指，國泰解僱員工的做法等同打壓勞方表達自由及集會權利。警方在發出的反對通知書中表示，由於整個機場都屬於法庭禁制令範圍，加上過去多次集會及遊行後都發生嚴重衝突，所以決定發出反對通知書。

職工盟主席吳敏兒表示，今日早上會就警方的決定提出上訴，並會力爭到底。她坦言，已有相應的後備方案，但現階段只會據理力爭，要求於國泰城外集會。職工盟強烈譴責警方，剝奪市民集會自由。

此前，職工盟原定26日發起「圍堵國泰城」行動，但遭警方口頭表示拒絕發出不反對通知書，隨後決定改期至週三（28日）。

另外，繼8月18日「流水式」集會後，民陣本週六（31日）再度發起遊行，計劃當日下午2時30分集結、3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦，已向警方申請不反對通知書。香港連登網民也號召9月1日起「無限期」在機場集會，促請政府回應5大訴求，但還沒提及是否向警方申請不反對通知書。機管局早前獲批延長臨時禁制令，禁止進入機場客運大樓進行示威集會。

▼國泰航空。（示意圖／翻攝自國泰航空instagram）

▲國泰航空。（示意圖／翻攝自國泰航空instagram）

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關鍵字：反逃犯條例,職工盟,圍堵國泰城,香港,示威活動

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