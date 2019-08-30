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全台最大室內碼頭上線啦！帶孩子放電的新選擇　寶熊漁樂碼頭免費入場超划算

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▲▼寶熊漁樂碼頭。（圖／業者提供）

▲寶熊漁樂碼頭以「釣具」為主題，是觀光工廠中少有的特色體驗，還能學習到海洋知識，適合大人小孩一起同樂。（圖／寶熊漁具提供，下同）

消費中心／綜合報導

週末、休假日安排一家大小出遊，腦中浮現的選擇是什麼呢？除了單純的踩點、打卡之外，比起行程的長度，許多遊客更在意體驗的深度。近年來許多工廠為了突破營運瓶頸，紛紛轉型為保有生產製造又開放產區觀光的「觀光工廠」，不只提供了嶄新的體驗，也增加地區觀光的收入，在「觀光工廠大量發生」的時代，有一間以釣具為主的觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」，將展覽、體驗、餐飲、購物等四大主軸完整結合，更重要的是，推廣海洋保育議題，在玩樂的過程中也能長知識，是家長讓孩子寓教「漁」樂的新選擇。

傳統工廠以生產和製造業為主，不過隨著時代進步，產業不斷地創新與增加，傳統工廠在面臨產業轉型時，選擇轉型為同時保有生產製造也能開放產區觀光的「觀光工廠」，將製程規劃為觀光的一環，攤在遊客面前，並結合遊客親自體驗的安排，推廣產業知識與文化，達到寓教於樂的目的，亦能增加企業收益、塑造品牌形象，一條龍的體驗規劃，也讓一家大小不再擔心週末要去哪打發時間，讓孩子放電，對業者與消費者來說都是一舉多得。不過前往觀光工廠比較令人擔心的是「標示與內容物不符」，網路上查詢到的介紹看起來都很OK，去到現場才發現有許多區域今天不開放，或是動線規劃差強人意、體驗過程太制式化無法滿足孩子的好奇心，更擔心現場食物選擇少，遊憩空間不夠讓孩子放電，家長們既期待又怕受傷害，不知道這次選擇的觀光工廠到底給不給力。

▲▼寶熊漁樂碼頭。（圖／業者提供）

▲精緻的互動遊戲，孩子們玩得不亦樂乎。

「寶熊漁樂碼頭」為全球第三大釣具品牌「okuma」寶熊漁具所成立全球第一家釣具觀光工廠，全館佔地約1,800坪，完整串聯展覽、體驗、餐飲、購物等四大主軸，近年來，觀察到海洋環境議題與國人參與休閒活動時間提升，改裝重點更是以此兩大主軸為理念，10月起，館內1樓將加入主題餐廳與特色伴手禮、文創商品、冰品之販售，打造台中唯一美式漁村風格商店街；2樓「釣魚故事館」展區規模擴大，增設「海洋教育區」、「釣魚情境區」、「漁輪展示區」；3樓則有生產線、檢測室等可參觀，在生產製程區可以看到作業員以精工的精神製作捲線器，不僅能傳達海洋知識，更有文化保留與知識傳承的功能。孩子跟家長最期待的動手體驗與互動設施也相當豐富，釣魚情境區從釣魚起源到釣法介紹，透過情境體驗讓遊客彷若置身國外湖畔與海岸，感受各種釣魚技法的魅力，還有3D海洋影片、4D動感快艇、DIY課程等，滿足不同年齡層的遊客，大人小孩都能一起同樂，不怕玩不夠，只怕玩不完。

▲▼寶熊漁樂碼頭。（圖／業者提供）

▲超人氣DIY，動手做的過程中更了解海洋的奧秘。

館長吳德利表示，寶熊漁樂碼頭除可了解釣具製作外、也積極推廣釣魚休閒活動，更重視海洋議題，因應廣大觀光遊憩需求，特地將1樓打造為漁村生活圈風格的主題商場，加入了餐飲與購物空間，成為周邊居民休閒好去處，館長也期望寶熊漁樂碼頭能成為今年最受矚目的新型態觀光工廠。以「碼頭」的概念打造的觀光工廠，彷彿真的聞到海味、置身小鎮漁村。

寶熊漁樂碼頭將於10/21重新開幕，祭出超強優惠，只要加入官網會員就招待免費入場，每人最多可攜三位親友免費入場同享優惠，也太划算！9/1起每週五、六、日搶先開放讓官網會員預約體驗3D海洋劇場、虛擬釣場，更有超人氣的魚拓DIY，週五還有機會聽到精彩的觀光工廠導覽。孩子的教育不能等，休假就是要出門體驗新事物，長知識也順便放電，全家人一起共度歡樂的親子時光。

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