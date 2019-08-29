影／士兵「列隊登車」前進香港　央視公佈解放軍輪調影片

記者馬叔安／綜合報導

解放軍駐香港部隊29日淩晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動，大陸中央電視台則於29日公布一段駐港部隊輪調的跟拍影片，從畫面中可以看到，輪調的解放軍一聲令下，搭乘車輛前往香港駐地，該部隊副參謀長劉朝輝表示，會堅決貫徹一國兩制方針。

▲解放軍駐港部隊第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

在影片中，可以看到成群的解放軍士兵在出發前，在廣場上列隊喊口號，在隊伍前方的長官發佈命令「出發！」部隊隨即展開登車行動。根據大陸中央電視台國防軍事頻道官方微博「央視軍事」，駐香港部隊陸海空三軍部分建制單位、裝備進行第22次輪換，此次輪換採取多口岸通關、多路機動、立體投送方式。

▲解放軍駐港部隊第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

許多香港網友29日淩晨在臉書上PO照片指出，在路上看到有解放軍軍車、裝甲車、運兵車等，在全港多區出沒。《新華社》則在29日淩晨3點多時快訊推播表示，這是「年度正常例行行動」。

▲解放軍駐港部隊第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

《新華社》在淩晨近4點時發稿指出，「中國人民解放軍駐香港部隊29日淩晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動。此次輪換，是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》關於『香港駐軍人員實行輪換制度』的規定，經中央軍委批准進行的年度正常例行行動」。

▼解放軍駐港部隊第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

駐香港部隊副參謀長劉朝輝表示，「這次人員和裝備的輪換，進一步提升駐軍履行香港防務職責的能力。我們將堅決聽從黨中央、中央軍委指揮，堅決貫徹『一國兩制』方針，堅決貫徹香港特別行政區基本法、駐軍法，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

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