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影／駐港部隊最新宣傳片曝光！解放軍「防衛」演練出現水炮車

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▲▼2017年6月30日，正在香港出席慶祝香港回歸祖國20周年活動的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，今天上午在中國人民解放軍駐香港部隊石崗營區檢閱部隊。。（圖／CFP）

▲中國人民解放軍駐香港部隊。（圖／CFP）

 記者邱茀濱／綜合報導

中國人民解放軍駐香港部隊31日在官方微博發布最新宣傳片，內容包含反恐、維穩（防暴演練）、防衛、同心等4大主題，並提到他們是維護「一國兩制」的重要力量，是維護香港繁榮穩定的重要基石。值得注意的是，片中出現解放軍全副武裝拿著盾牌整齊的步步逼近示威者，在1分05秒處還有「水炮車」的畫面。

駐香港部隊31日晚間8點49分在官方微博指出，「我們是香港繁榮穩定的定海神針，我們將堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席決策指示，堅決支持特區政府、行政長官和愛國愛港力量，我們有決心、有信心、有能力堅決維護國家主權、安全、發展利益，有決心、有信心、有能力堅決維護香港長期繁榮穩定。」同時附上以「不忘初心，守護香江」為題的影片。

▲▼官宣最新宣傳片。（圖／翻攝駐香港部隊微博截圖）

▲官宣最新宣傳片。（圖／翻攝駐香港部隊微博截圖）

影片顯示，陸軍部隊首先以反恐為主題，一步一步攻破敵軍的巢穴，還有全身覆蓋草皮的狙擊手精準命中600米外的汽車目標物。接著就是防暴演練的畫面，解放軍全副武裝拿著盾牌整齊的步步逼近示威者，並出動「水炮車」進行壓制，最後還出現逮捕多名示威者的畫面。上述兩種共完成10多種單兵武器和裝甲裝備實彈演練。

▲▼不忘初心，守護香江。（圖／翻攝解放軍駐香港部隊影片截圖）

▲駐港部隊出動水炮車鎮壓。（圖／翻攝解放軍駐香港部隊影片截圖，下同）

此外，影片內容還有海軍部隊展開主副炮對海對空射擊、導彈實射，圓滿完成多項演習任務；空軍部隊進行互為條件對抗訓練，展開全要素實彈攻擊演練。而駐軍常態組織海空聯合巡邏，演練偵察警戒、兵力投送、海空封控等課目。

影片最後一段就是香港市民大讚解放軍的強大，「軍人的紀律是非常好的」、「非常好」、「英俊、瀟灑」、「他們和香港市民打成一片」、「做一個中國人，我感到非常驕傲」、「我們的國家其實已經很厲害了」、「我愛祖國」。

▲▼不忘初心，守護香江。（圖／翻攝解放軍駐香港部隊影片截圖）

解放軍駐港部隊司令員陳道祥31日在慶祝解放軍建軍92週年酒會時表示，近日香港發生一系列極端暴力事件，嚴重破壞香港繁榮穩定大局，挑戰香港法治和社會秩序，威脅香港市民的生命財產安全，嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍，對此強烈譴責。

他進一步強調，駐港部隊堅決支持特首帶領特區政府依法施政、支持警方嚴正執法、依法嚴懲暴力犯罪分子、維護國家主權安全和香港繁榮穩定。

▲▼不忘初心，守護香江。（圖／翻攝解放軍駐香港部隊影片截圖）

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關鍵字：解放軍駐港部隊,水炮車,香港,軍武,大陸軍武

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