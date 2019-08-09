20歲單親爸停路邊車震小女友　「一次就中」嗨完傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

台南市吳姓男子與前妻離婚後獨力扶養年僅2歲的孩子，去年9月、10月間他與女友小菁（化名）開車一起出去玩，兩人卻在路邊車震，結果一次就懷孕，最後挨告妨害性自主罪，被台南地院法官判處3個月有期徒刑，緩刑2年。

▲吳男與小菁在路邊車震，沒想到一次就搞出「人命」。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，吳男2018年9月、10月間的某個周日開車載小菁出去玩，他明知道女友是未滿16歲的未成年人，兩人抵達安平區後卻將車停在路邊的停車格，並於車上發生性關係。

雖然整個過程中吳男並未強迫小菁，但他也沒想到女友竟然因此懷孕，最後不得已選在今年1月進行引產手術，他則被女方的母親一狀告上法院。

▲小菁做完引產手術，家人才知道她懷孕並報警。

台南地院法官認為，吳男在案發當時才剛滿20歲不久，還得獨力扶養一名2歲的孩子（另一名5歲的孩子則由前妻扶養），平時靠在加油站工作的薪水維持生計，加上他與小菁是男女朋友，情不自禁才會觸法，犯行尚非重大，後來也與女友的家人達成調解並獲得原諒，犯後態度良好。

經查，吳男並沒有前科，法官表示，考量到他只是因為一時失慮而犯錯，經過這次的事件應該也知所警惕，不會再犯，最後依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑3個月，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束。