元首會談是「浪費時間」　北韓反常挑釁：與南韓無話可說！

▲首爾安保對話9月登場，南韓「多次遭拒」仍考慮邀北韓參加。（圖／青瓦台）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官方宣傳網站「我們民族之間」週一（26日）表示，兩韓當局者已無話可談，元首會談是「浪費時間」，並直指阻礙對話進行的是南韓，而南韓打的算盤就是等待時機自然打開對話局面，持續與外部勢力勾結的反共和國政策（北韓全稱為朝鮮民主主義人民共和國）。

根據《朝鮮日報網》指出，該網站此番攻擊性言論的原因，是南韓政府日前針對北韓的誹謗之詞強調「相互尊重」，並重申「阻礙對話並非明智之舉」的立場。而南韓總統文在寅提出的「2045年前統一」，也助長北韓怒火越燒越旺。

「我們民族之間」表示，「臉皮究竟厚到什麼程度，才會說出如此厚顏無恥的話來」，並再次譴責南韓與「外部勢力」美國進行的聯合軍演，以及南韓從美國購入的尖端武器的行為。

以往鄰近美韓軍演時，北韓都會作出「飛彈試射」、「發聲叫陣」等行為表達抗議，但軍演結束後就會回歸正常；然而今年一反常態，不但在軍演結束後繼續譴責韓國行為，甚至還試射飛彈挑釁。南韓目前正集中力量了解北韓反常的幕後原因；根據前任情報機構有關人士稱，「由此可以看出北韓訂了一個目標，要美韓聯合軍演永久中斷且離間兩國關係，並盡可能動搖韓國的意圖。」