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企鵝妹直播委屈落淚哭紅眼　搭便車上清境挨罵「沒做好功課」

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記者黃翊婷／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）25日前往南投旅行，期間因為不熟悉路線錯過客運，幸好有熱心粉絲開車幫忙載送，才順利抵達清境農場，沒想到卻被部分粉絲質疑旅遊前都沒有事先做好功課，她返回台北後看到這些訊息，急忙開直播解釋，卻越說越委屈，最後忍不住哭紅雙眼，讓大家看了很是心疼。

企鵝妹被粉絲誤解淚崩。（圖／翻攝自윰찌니《Twitch》）

▲企鵝妹的眼睛都哭紅了。（圖／翻攝自윰찌니《Twitch》，下同）

企鵝妹21日嗨玩北台灣，體驗金山溫泉時因為穿著連身泳裝被粉絲調侃應該要穿比基尼，但她並不介意，25日再度展開台灣小旅行，這次她選擇南下前往南投，原本預計要從日月潭搭車前往埔里坐客運去清境農場，沒想到期間花了太多時間，加上不熟悉路線而錯過客運；雖然有好心粉絲幫忙詢問計程車，運將卻開價1800元，直播聊天室裡的粉絲紛紛勸她不要搭，這個價格太貴了。

請繼續往下閱讀...

就在企鵝妹不知道該怎麼辦的時候，當地粉絲自願開車送企鵝妹去清境農場，她一路上都開著直播與粉絲聊天，一方面也是向大家報平安，甚至還直接在車上唱起歌來。當時聊天室裡就有粉絲對這個舉動相當不滿，還留言酸企鵝妹，「可以嫁給開車的粉絲了，粉絲人這麼好」。

企鵝妹被粉絲誤解淚崩。（圖／翻攝自윰찌니《Twitch》）

▲企鵝妹越說越委屈，頻頻伸手抹去臉上的淚水。

雖然企鵝妹後來順利完成3天2夜的南投行，但她28日返回台北，抽空看看粉絲們的私訊，沒想到竟然有很多人對這趟旅行感到很不爽，指責她沒有事先規劃好、做好交通方面的功課，只會等別人來幫助，她一邊走路一邊在直播中說明這件事，還說想去酒吧喝酒解悶，心裡的委屈一下子湧上來，忍不住就在大街上落淚。

看著企鵝妹哭紅一雙水汪汪的大眼睛，部分粉絲也替她抱屈，還在PTT發文力挺，「（旅行）本來就會遇到交通不方便的問題，從日月潭到清境農場還要先到埔里坐客運，迷路、找路的過程也是一種探險，一般人到清境就是開車，不然就是坐朋友的車，真的不懂那邊大眾運輸就是很爛」、「說白了，就是聊天室粉絲不爽有人可以載到他們的女神而已」。

▼企鵝妹外貌出眾又很真性情，也經常上傳美美的自拍照與粉絲分享。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹不只說得一口流利英文，長相甜美擁有大批粉絲支持。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹過去大多以長髮亮相。（圖／翻攝自企鵝妹Instagram）

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